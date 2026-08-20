Κόσμος

Τραγωδία στην Κολομβία: 13 νεκροί έπειτα από κατολίσθηση σε παράνομο ορυχείο – Επτά τραυματίες

Η «ακατάλληλη εξόρυξη» μεταλλεύματος υπονόμευσε τα θεμέλια του ορυχείου και προκάλεσε την κατολίσθηση
Τραγωδία στην Κολομβία: 13 νεκροί έπειτα από κατολίσθηση σε παράνομο ορυχείο – Επτά τραυματίες
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Δεκατρείς άνθρωποι βρήκαν τραγικό θάνατο, και επτά τραυματίστηκαν μετά την κατολίσθηση που σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (19.08.2026) μέσα σε παράνομο ορυχείο χρυσού στη νοτιοδυτική Κολομβία, ανακοίνωσε σήμερα αξιωματούχος της τοπικής κυβέρνησης.

Η κατολίσθηση προκλήθηκε όταν μια πλαγιά σε ένα ανοιχτό ορυχείο κατέρρευσε στην Πολικάρπα, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Τα ατυχήματα στα ορυχεία είναι συχνά στην Κολομβία, κυρίως στις παράνομες εκμεταλλεύσεις εξόρυξης στις οποίες δεν γίνονται έλεγχοι ασφαλείας.

«Λόγω των μετακινήσεων στο εσωτερικό του ορυχείου, ένα ανάχωμα κατέρρευσε πάνω στους εργάτες» που βρίσκονταν εκεί, δήλωσε ο Φρέντι Γκάμες, αξιωματούχος του νομού Ναρίνιο, μιλώντας στο τοπικό μέσο ενημέρωσης Radio Caracol.

Οι τοπικές αρχές απέκλεισαν την αρχική εκδοχή της κατάρρευσης που οφειλόταν σε έκρηξη μέσα στο ορυχείο.

Η «ακατάλληλη εξόρυξη» μεταλλεύματος υπονόμευσε τα θεμέλια του ορυχείου και προκάλεσε την κατολίσθηση, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή της περιφερειακής κυβέρνησης.

Το ασταθές έδαφος δυσχέρανε τις επιχειρήσεις διάσωσης, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Φωτογραφίες που αναρτήθηκαν σταsocial media δείχνουν επιχειρήσεις με εκσκαφείς να διεξάγονται σε ένα πολύ απόκρημνο έδαφος. Πυροσβέστες και κάτοικοι μετείχαν στην έρευνα, η οποία έληξε μετά τον εντοπισμό όλων των αγνοουμένων.

Στον νομό Ναρίνιο, στα σύνορα με τον Ισημερινό, δρουν εγκληματικές ομάδες, οι οποίες χρηματοδοτούνται μέσω της παράνομης εξόρυξης, εκτός από το εμπόριο ναρκωτικών και τους εκβιασμούς.

Η παράνομη εξόρυξη χρυσού είναι μία από τις αιτίες της αποψίλωσης στην Κολομβία και οδηγεί στη ρύπανση με υδράργυρο των υδάτων.

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