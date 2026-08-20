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Τραγωδία στην Πενσιλβάνια: Ελικόπτερο της αστυνομίας συγκρούστηκε με μικρό αεροσκάφος – Ένας νεκρός και 2 τραυματίες

Σύμφωνα με μάρτυρες το ελικόπτερο της πολιτειακής αστυνομίας πετούσε χαμηλά και πραγματοποιούσε ελιγμούς πριν από τη σύγκρουση
Πενσιλβάνια
Το σημείο της σύγκρουσης στην Πενσιλβάνια
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Ένα σοκαριστικό δυστύχημα με έναν νεκρό και δύο τραυματίες διαδραματίστηκε στην Πενσιλβάνια όταν μικρό αεροσκάφος συγκρούστηκε στον αέρα με ελικόπτερο της αστυνομίας κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης στο περιφερειακό αεροδρόμιο Κάρλαϊλ.

Οι δύο αστυνομικοί είναι οι τραυματίες, μέλη της μονάδας αεροπορίας της πολιτειακής αστυνομίας στην Πενσιλβάνια, και αναμένεται να αναρρώσουν πλήρως μετά το περιστατικό της Τετάρτης (19/8/2026) όταν το ελικόπτερό τους συγκρούστηκε με το αεροσκάφος.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA), το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 19:50 τοπική ώρα, όταν ένα αεροσκάφος τύπου Cessna 150 και ένα ελικόπτερο Bell 407 της Πολιτειακής Αστυνομίας της Πενσιλβάνια συγκρούστηκαν κοντά στο αεροδρόμιο Κάρλαϊλ.

Στο ελικόπτερο επέβαιναν δύο άτομα, σύμφωνα με την FAA, ενώ στο μικρό ιδιωτικό αεροσκάφος μόνο ο πιλότος του.

Σύμφωνα με μάρτυρες το ελικόπτερο της πολιτειακής αστυνομίας πετούσε χαμηλά και πραγματοποιούσε ελιγμούς πριν από τη σύγκρουση, κάτι που, όπως υποστήριξαν, αποτελεί συνηθισμένη πρακτική στο συγκεκριμένο αεροδρόμιο.

Μετά τη σύγκρουση, δεκάδες οχήματα έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στην περιοχή, ενώ στο σημείο κλήθηκε και ιατροδικαστής.

Ο κυβερνήτης της Πενσιλβάνια Τζος Σαπίρο μετέβη επίσης στην περιοχή του δυστυχήματος. «Έχω ενημερωθεί για τη συντριβή αεροσκαφών που αφορά την Πολιτειακή Αστυνομία της Πενσιλβάνια απόψε στο Κάρλαϊλ και κατευθύνομαι τώρα εκεί», ανέφερε σε ανάρτησή του στα social media.

«Η Λόρι κι εγώ προσευχόμαστε θερμά και ζητούμε από όλους τους κατοίκους της Πενσιλβάνια να κάνουν το ίδιο», πρόσθεσε.

Φωτογραφίες από το σημείο δείχνουν τις αρχές να εξετάζουν τα συντρίμμια, με το ελικόπτερο να έχει ανατραπεί στο πλάι και κομμάτια του να έχουν διασκορπιστεί στο γρασίδι.

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