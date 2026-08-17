Τραγωδία στην Σικελία: Νεκρός τουρίστας που χτυπήθηκε από κεραυνό στην Αίτνα

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας Αμερικανός τουρίστας στην Ιταλία, αφότου χτυπήθηκε από κεραυνό ενώ έκανε πεζοπορία στο όρος Αίτνα στη Σικελία.

Ο 30χρονος τουρίστας, του οποίου το όνομα δεν έχει ανακοινωθεί από τις ιταλικές αρχές, βρισκόταν στο ενεργό ηφαίστειο της Αίτνας στην Σικελία την Κυριακή (16.08.2026), όταν ξέσπασε καταιγίδα, σύμφωνα με τα ιταλικά ΜΜΕ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο άνδρας φέρεται να βρέθηκε από πυροσβέστες και υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης σε κατάσταση καρδιακής ανακοπής περίπου στις 20:00 τοπική ώρα (18:00 GMT) σε μια απαγορευμένη περιοχή που χρησιμοποιείται μερικές φορές για να πλησιάσουν οι επισκέπτες την κορυφή.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο Νοσοκομείο Cannizzaro στην Κατάνια, αλλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του κατά την άφιξή του.

Οι αρχές έχουν αποκλείσει περιοχές στην πλαγιά του ηφαιστείου για τους πεζοπόρους λόγω της παρατεταμένης δραστηριότητας του ηφαιστείου — η οποία ανάγκασε το κλείσιμο του αεροδρομίου στην κοντινή Κατάνια για το μεγαλύτερο μέρος της περασμένης εβδομάδας — αλλά δεν ήταν σαφές εάν βρισκόταν σε τέτοια περιοχή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μια σειρά πρόσφατων εκρήξεων από το πιο ενεργό ηφαίστειο της Ευρώπης έχει προκαλέσει διαταραχές στην τοπική εναέρια κυκλοφορία, αλλά έχει επίσης προσελκύσει πολλούς τουρίστες.

Οι αρχές επίσης έχουν περιορίσει την πρόσβαση σε περισσότερες περιοχές της Αίτνας, συμπεριλαμβανομένων των ανώτερων πλαγιών όπου υπάρχει ελάχιστη προστασία πάνω από το όριο της δασικής βλάστησης, λόγω της αυξημένης ηφαιστειακής δραστηριότητας.

Η ιταλική υπηρεσία πολιτικής προστασίας προειδοποιεί ότι ο συνδυασμός της ηφαιστειακής δραστηριότητας και των ξαφνικών καιρικών αλλαγών στα υψηλότερα υψόμετρα του βουνού μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνες συνθήκες.