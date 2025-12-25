Τραγωδία στην Τανζανία: Πέντε νεκροί από συντριβή ελικοπτέρου στο Κιλιμάντζαρο – Συμμετείχαν σε αποστολή διάσωσης

Ένα ελικόπτερο συνετρίβη στην Τανζανία στο όρος Κιλιμάντζαρο. Αποτέλεσμα ήταν να σκοτωθούν και οι πέντε επιβαίνοντες, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη (25.12.2025), Χριστούγεννα, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της αφρικανικής χώρας.

Μάλιστα, μέσα ενημέρωσης στην Τανζανία μετέδωσαν ότι το ελικόπτερο πραγματοποιούσε αποστολή ιατρικής διάσωσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ελικόπτερο συνετρίβη κοντά στο στρατόπεδο Μπαράφου την Τετάρτη (24.12.2025), Παραμονή Χριστουγέννων, σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας της Τανζανίας.

Η εφημερίδα «Mwananchi» και το κανάλι East Africa TV, επικαλούμενα τον αρχηγό της αστυνομίας της περιοχής Κιλιμάντζαρο, Σάιμον Μάιγκουα, ανέφεραν ότι το ελικόπτερο συμμετείχε σε ιατρική αποστολή διάσωσης, όπως αναφέρει το Reuters.

Μεταξύ των νεκρών ήταν ένας οδηγός, ένας γιατρός, ο πιλότος και δύο ξένοι τουρίστες, έγραφε το δημοσίευμα της «Mwananchi», χωρίς να δίνει περισσότερες πληροφορίες για την υπηκοότητα των τουριστών.

Το όρος Κιλιμάντζαρο, η ψηλότερη κορυφή της Αφρικής, φτάνει σχεδόν τα 6.000 μέτρα. Η συντριβή σημειώθηκε σε υψόμετρο μεταξύ 4.670 και 4.700 μέτρων, ανέφερε η «Mwananchi».