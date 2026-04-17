Τραγωδία στην Βρετανία: 7χρονη βρέθηκε νεκρή σε λίμνη – Συνελήφθη η μπέιμπι σίτερ της

Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε σύλληψη μετά τον θάνατο της Nyla May Bradshaw, επτά ετών, η οποία περιγράφεται ως ένα «μοναδικό» παιδί. Βρέθηκε νεκρή σε μια λίμνη στο γήπεδο γκολφ Owston Hall στο Ντόνκαστερ του Νότιου Γιορκσάιρ στην Βρετανία, στις 30 Μαρτίου.

Η Νάιλα Μέι Μπράντσοου μεταφέρθηκε σε ένα πάρκο στην περιοχή Όουστον του Ντόνκαστερ στη Βρετανίατο πρωί της 30ης Μαρτίου ενώ λίγο αργότερα δηλώθηκε εξαφανισμένη. Βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της και με το πρόσωπο μπρούμυτα τα κάτω σε μια λίμνη στους χώρους του ξενοδοχείου Owston Hall και δηλώθηκε νεκρή στο Doncaster Royal Infirmary στις 13:18. Η τραγωδία σημειώθηκε λίγες ώρες αφότου μία μπέιμπι σίτερ είχε αναλάβει την φύλαξη και τη φροντίδα της μικρής Nyla. Λόγω της σύλληψης, η αστυνομία του South Yorkshire προειδοποίησε σήμερα (17.04.2026) τον κόσμο «να μην κάνει εικασίες σχετικά με το περιστατικό, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών μέσων», καθώς η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η συντετριμμένη μητέρα της μικρής δήλωσε ότι είναι «καταρρακωμένη» και περιέγραψε το κοριτσάκι της ως «πολύτιμο για αυτόν τον κόσμο». Μόλις δέκα ημέρες νωρίτερα είχε βγάλει τη νέα της σχολική φωτογραφία. Μια γυναίκα συνελήφθη σε σχέση με τον θάνατο ενός επτάχρονου κοριτσιού που βρέθηκε νεκρό σε μια λίμνη στο Ντόνκαστερ στην Βρετανία.

Η Αστυνομία του Νότιου Γιορκσάιρ ανακοίνωσε ότι μια 30χρονη γυναίκα συνελήφθη ως ύποπτη για ανθρωποκτονία εξ αμελείας και παραμέληση παιδιού. Έχει αφεθεί ελεύθερη με εγγύηση εν αναμονή περαιτέρω ερευνών. Ep;ishw ανέφερε ότι οι αρχικές έρευνες για τον θάνατο της Nyla έδειχναν ότι δεν υπήρχαν ύποπτες συνθήκες, αλλά οι «εν εξελίξει έρευνες» οδήγησαν τους αστυνομικούς να προβούν στη σύλληψη.

Ο επιθεωρητής Gary Magnay δήλωσε: «Η σπαρακτική απώλεια της Nyla May είχε τεράστιο συναισθηματικό αντίκτυπο – όχι μόνο στην οικογένειά της, τους φίλους και τους αγαπημένους της, αλλά και στην ευρύτερη κοινότητα. Η οικογένεια της Nyla May συνεχίζει να είναι στις σκέψεις μας καθώς προχωρά η έρευνά μας, και θα συνεχίσουμε να τους υποστηρίζουμε σε αυτή τη φοβερή περίοδο».

Η μητέρα της Hayley Beardsley έγραψε στο Facebook: «Η μικρή μας κοκκινομάλλα. Ευτυχώς είχε βγάλει τη σχολική της φωτογραφία στο καινούργιο της σχολείο – 10 ημέρες πριν. Υπέροχο κορίτσι – μάτια που ταίριαζαν με τα μαλλιά της. Ήταν σίγουρα μοναδική. Απόλυτα όμορφη. Ελπίζω να κάνεις φασαρία εκεί πάνω όπως έκανες και εδώ… ήσουν άγρια και ατίθαση, αλλά κανείς δεν θα μπορούσε ποτέ να σε αλλάξει, κρατούσες όλους σε εγρήγορση, κανείς δεν θα σε ξεχάσει ποτέ – αυτό είναι σίγουρο, άφησες ένα αποτύπωμα στην καρδιά όλων όσων είχαν την ευχαρίστηση να σε γνωρίσουν».

Συντετριμμένος και ο πατέρας της 7χρονης, έκανε μία σπαρακτική ανάρτηση στο Facebook για τον χαμό του παιδιού του, γράφοντας: «Μου ραγίζει την καρδιά που το γράφω αυτό, αλλά σήμερα χάσαμε την όμορφη κόρη μας, τη Nyla May Bradshaw, σε ηλικία μόλις 7 ετών. Ήταν ολόκληρος ο κόσμος μας, γεμάτη αγάπη, γέλιο και το πιο λαμπερό χαμόγελο που μπορούσε να φωτίσει κάθε χώρο. Έφερε τόση χαρά στη ζωή μας και στη ζωή όλων όσων την γνώριζαν. Ήταν η καλύτερή μου φίλη, η πριγκίπισσά μου και πάνω απ’ όλα η κόρη μου! Το γλυκό μας κοριτσάκι θα είναι για πάντα αγαπημένο και δεν θα ξεχαστεί ποτέ».

Σύμφωνα με πληροφορίες, το κοριτσάκι δεν μιλούσε πολύ και δεν είχε καμία αντίληψη κινδύνου, γεγονός που την ώθησε να το σκάσει. Τη Nyla, που περιγράφεται από τη μητέρα της ως «γλυκό κοριτσάκι» που ήταν «πολύ ξεχωριστή για αυτόν τον κόσμο», εκείνο το πρωί πρόσεχε μια ειδικευμένη μπέιμπι σίτερ. Όμως, τρεις ώρες αργότερα βρέθηκε με το πρόσωπο προς τα κάτω σε μια λίμνη και, δυστυχώς, διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Σε δήλωσή της, η αστυνομία ανέφερε: «Οι συνεχιζόμενες έρευνες σχετικά με τον θάνατο της Nyla May Bradshaw στο Doncaster τον περασμένο μήνα οδήγησαν τους ντετέκτιβς να προβούν σε σύλληψη». Ανέφεραν ότι η γυναίκα που συνελήφθη έχει αφεθεί ελεύθερη με εγγύηση εν αναμονή περαιτέρω ερευνών.

Η Αστυνομία του Νότιου Γιορκσάιρ ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι η Nyla May είχε δηλωθεί ως αγνοούμενη στις 9:50 π.μ. της Δευτέρας 30 Μαρτίου, από την περιοχή Skellow της πόλης. Ανέφεραν ότι οι αστυνομικοί που πραγματοποιούσαν έρευνες στο έδαφος έλαβαν βοήθεια από drones και από το αεροσκάφος της αστυνομίας. Μετά από «εκτεταμένη έρευνα», όπως δήλωσαν, εντοπίστηκε σε μια λίμνη στο γήπεδο γκολφ Owston Hall.

«Παρά τις έντονες προσπάθειες των συναδέλφων των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, η Nyla May δυστυχώς διαπιστώθηκε νεκρή. Τα μέλη της οικογένειας της Nyla May υποστηρίζονται από τους αστυνομικούς μας και οι σκέψεις μας παραμένουν μαζί τους καθώς οι έρευνές μας συνεχίζονται», ανέφεραν.