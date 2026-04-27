Τραγωδία στο αεροδρόμιο της Ινδιανάπολης: 38χρονη επιβάτιδα έπεσε από ύψος 15 μέτρων και σκοτώθηκε

Ένα τραγικό συμβάν σημειώθηκε στο διεθνές αεροδρόμιο της Ινδιανάπολης στις ΗΠΑ. Μία επιβάτιδα ηλικίας 38 ετών έπεσε από ύψος 15 μέτρων και βρήκε ακαριαίο θάνατο.

Σύμφωνα με το Fox59.news, η 38χρονη επιβάτιδα έπεσε από τον πάνω τερματικό σταθμό του αεροδρομίου της Ινδιανάπολης των ΗΠΑ και κατέληξε στο έδαφος με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο.

Τα πρώτα άτομα που έφτασαν στο σημείο προσπαθούσαν επί 30 λεπτά να σώσουν τη ζωή της, αλλά η γυναίκα ήταν ήδη νεκρή.

Μέχρι στιγμής δεν είναι σαφές για ποιο λόγο η επιβάτιδα βρισκόταν στην εξωτερική άκρη του επιπέδου του πάνω τερματικού σταθμού ή γιατί έπεσε.

Police conducted a death investigation at Indianapolis International Airport on Saturday. The incident occurred around 12:15 p.m. https://t.co/TDgu3XDS2y pic.twitter.com/Yx0z4h0Ipa — FOX59 News (@FOX59) April 25, 2026

Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού που συνέβη το μεσημέρι της 25ης Απριλίου.