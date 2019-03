Τραγωδία στο Ιράκ: Πλοίο βυθίστηκε στον ποταμό Τίγρη – Φόβοι για 40 νεκρούς

Για τουλάχιστον 40 νεκρούς μετά τη βύθιση πλοίου στον Τίγρη Ποταμό, κοντά στη Μοσούλη, κάνει λόγο το πρακτορείο Reuters.

Αν και δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές οι λεπτομέρειες, οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως το πλοίο ήταν υπερπλήρες και το φορτίο του πολύ βαρύ.

At least 40 reported dead as ferry carrying them capsizes near Mosul, Iraq pic.twitter.com/jAxqHNRWh0

BREAKING — At least 40 dead as overloaded ferry sinks in Tigris river near Iraq’s Mosul, Reuters says citing police, medical sourceshttps://t.co/DGZFXKyIla

— DAILY SABAH (@DailySabah) March 21, 2019