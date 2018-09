Τραγωδία στο Ιράν: Σύγκρουση λεωφορείου με βυτιοφόρο, 19 νεκροί – video

Η τραγωδία στο Ιράν σημειώθηκε όταν βυτιοφόρο συγκρούστηκε με λεωφορείο, μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση. Το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 23:15 (τοπική ώρα, 21:35 ώρα Ελλάδας) στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει τις πόλεις Κασάν και Νατάνζ, περισσότερα από 200 χιλιόμετρα νότια της Τεχεράνης, μετέδωσε το IRINN.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, το βυτιοφόρο έπεσε πάνω στο λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν 47 άνθρωποι, δήλωσε ο στρατηγός Μοχαμάντ- Χοσεΐν Χαμίντιμ, επικεφαλής της τροχαίας. Επιβεβαιωμένα υπάρχουν 19 νεκροί, αλλά υπάρχουν ιρανικά ΜΜΕ που ανεβάζουν τον απολογισμό στους 21 νεκρούς.

Από το δυστύχημα υπήρξαν και τραυματίες, πρόσθεσε ο αξιωματούχος, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει τον αριθμό τους, σημειώνοντας ότι έχουν διακομιστεί σε κοντινά νοσοκομεία.

Οι εικόνες από το σημείο είναι σοκαριστικές

#NEWS from Iran, sadly 18 fellow Iranians have died in a heavy collide between a Tehran-Kerman bus and a tanker @cnnireport The scene is painful but more disturbing is lack of action by government to save lives. A similar crash happened months earlier https://t.co/Jao6Ye5LnJ pic.twitter.com/NiqoewRSP7

— Iran News Wire (@IranNW) September 18, 2018