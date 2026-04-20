Τραγωδία στο Σάλτσμπουργκ της Αυστρίας: Τρόλεϊ μπούκαρε σε σούπερ μάρκετ, ένας νεκρός και επτά τραυματίες

Τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (20.04.2026), όταν ένα τρόλεϊ βγήκε από την πορεία του και μπήκε σε σούπερ μάρκετ σε διασταύρωση στο βόρειο μέρος του Σάλτσμπουργκ, στην Αυστρία, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι επτά.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Ερυθρού Σταυρού για το περιστατικό με το τρόλεϊ που για άγνωστο – μέχρι στιγμής λόγο – κατέληξε στο σούπερ μάρκετ, «ένα άτομο υπέκυψε στα τραύματά του παρά τις προσπάθειες ανάνηψης», ενώ δύο από τους επτά τραυματίες που διακομίστηκαν στο νοσοκομείο στο Σάλτσμπουργκ, στην Αυστρία, νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Obus in Salzburger Supermarkt gekracht: Das Rote Kreuz meldet zunächst mehrere Verletzte – mittlerweile ist es traurige Gewissheit, dass eine Person bei dem Vorfall ihr Leben lassen musste …https://t.co/pPyGj9516S pic.twitter.com/LknhMgS1he — Kronen Zeitung (@krone_at) April 20, 2026

Μέχρι στιγμής οι Αρχές δεν έχουν δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, ενώ σωστικά συνεργεία έχουν σπεύσει στο σημείο.