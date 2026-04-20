Τραγωδία στο Σάλτσμπουργκ της Αυστρίας: Τρόλεϊ μπούκαρε σε σούπερ μάρκετ, ένας νεκρός και επτά τραυματίες

Δύο από τους τραυματίες που διακομίστηκαν στο νοσοκομείο νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση
Τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (20.04.2026), όταν ένα τρόλεϊ βγήκε από την πορεία του και μπήκε σε σούπερ μάρκετ σε διασταύρωση στο βόρειο μέρος του Σάλτσμπουργκ, στην Αυστρία, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι επτά.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Ερυθρού Σταυρού για το περιστατικό με το τρόλεϊ που για άγνωστο – μέχρι στιγμής λόγο – κατέληξε στο σούπερ μάρκετ, «ένα άτομο υπέκυψε στα τραύματά του παρά τις προσπάθειες ανάνηψης», ενώ δύο από τους επτά τραυματίες που διακομίστηκαν στο νοσοκομείο στο Σάλτσμπουργκ, στην Αυστρία, νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Μέχρι στιγμής οι Αρχές δεν έχουν δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, ενώ σωστικά συνεργεία έχουν σπεύσει στο σημείο. 

Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
168
103
102
92
91
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Έλον Μασκ: Αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες από τη γαλλική Δικαιοσύνη για Χ και Grok
H κλήση δεν έχει στην παρούσα φάση υποχρεωτικό χαρακτήρα, ωστόσο η γαλλική Δικαιoσύνη θα μπορούσε στη συνέχεια να κλιμακώσει τις πιέσεις της φθάνοντας ως και την έκδοση διεθνούς εντάλματος σύλληψης
Ο Έλον Μασκ
Η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη καλεί τους Αμερικανούς να μην ταξιδεύουν στο Ιράκ: «Αναχωρήστε αμέσως αν είστε εκεί»
«Μην επιχειρήσετε να προσεγγίσετε την Πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη ή το Γενικό Προξενείο στο Ερμπίλ λόγω σοβαρών κινδύνων ασφαλείας», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση
U.S. Embassy is seen across the Tigris River in Baghdad, Tuesday, March 17, 2026. (AP Photo/Hadi Mizban)
