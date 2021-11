Τραγική κατάληξη είχε ένας 51χρονος άνδρας που ταξίδευε αεροπορικώς από την Κωνσταντινούπολη προς το Αμβούργο, καθώς βρέθηκε νεκρός στο κάθισμά και αφού είχε προσβληθεί από κορονοϊό. Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε την 25η Οκτωβρίου σε αεροσκάφος της Pegasus Airlines.

Τον 51χρονο επιβάτη εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις του μέλος του πληρώματος και αφού το αεροπλάνο είχε αδειάσει από τον υπόλοιπο κόσμο. Ο άτυχος άνδρας, όπως αναφέρει η Daily Mail, είχε εμβολιαστεί πλήρως κατά του κορονοϊού, ωστόσο διαπιστώθηκε, σε εξετάσεις που έγιναν μετά τον θάνατό του, ότι ήταν θετικός στην COVID-19.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν ο 51χρονος είχε εμφανίσει κάποια συμπτώματα τις τελευταίες μέρες της ζωής του. Πάντως, η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε πως ο άτυχος άνδρας πέθανε στη διάρκεια της πτήσης, με τις αρχές να σημειώνουν ότι έπασχε από υποκείμενα νοσήματα.

