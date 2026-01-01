Τραγωδία την Πρωτοχρονιά στη Γερμανία: Δύο θάνατοι και πολλοί ακρωτηριασμοί από ρίψη πυροτεχνημάτων

Ματωμένη ήταν και η φετινή Πρωτοχρονιά στη Γερμανία με δύο 18χρονους να χάνουν τη ζωή τους μετά από τραυματισμό που υπέστησαν από πυροτεχνήματα.

Η αστυνομία της Γερμανίας έκανε γνωστό ότι οι δύο νέοι υπέκυψαν σε τραύματα που υπέστησαν τα πρόσωπά τους κατά τη διάρκεια ρίψεων πυροτεχνημάτων στην πόλη Μπίλεφελτ.

Τα δυστυχήματα έγιναν την παραμονή της πρωτοχρονιάς σε διαφορετικές τοποθεσίες της πόλης αυτής, στο κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας (δυτικά).

Ο ένας από τους δυο εφήβους πέθανε επιτόπου στη συνοικία Μπάουμχαϊντε. Ο δεύτερος, που τραυματίστηκε στη συνοικία Μπράκε, διακομίστηκε σε νοσοκομείο, όπου οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον σώσουν.

Σύμφωνα με την αστυνομία, υπήρχαν αυτόπτες μάρτυρες και στα δυο δυστυχήματα και δεν προέκυψε ευθύνη κανενός άλλου πέρα από τους νεαρούς.

Παράλληλα, 14χρονος έχασε το αριστερό του χέρι στη Ρέντελιχ, κοντά στην πόλη Ρόστοκ (βορειοανατολικά), εξαιτίας έκρηξης πυροτεχνήματος, σύμφωνα με την αστυνομία.

Στο Βερολίνο, πέντε άνθρωποι εισήχθησαν σε νοσοκομείο με τραύματα εξαιτίας πυροτεχνημάτων ως τις 22:30 (23:30 ώρα Ελλάδας). Δύο βρίσκονταν σε σοβαρή κατάσταση.

Στη Λειψία, 16χρονη έχασε το μικρό δάχτυλο και μέρος του παράμεσου όταν προσπάθησε να ανάψει αυτοσχέδιο πυροτέχνημα, κατά την αστυνομία.

Η χρήση πυροτεχνημάτων επιτρέπεται μόνο την παραμονή της Πρωτοχρονιάς και την Πρωτοχρονιά στη Γερμανία.

New years fireworks in Germany pic.twitter.com/7cyGJ0sjGw — Germany (@NoFunAllowedDE) January 1, 2026

Είναι συχνοί οι τραυματισμοί, ενίοτε θανάσιμοι, κατά τον χειρισμό πυροτεχνικών ειδών, καθώς τα αυτοσχέδια, παράνομα πυροτεχνήματα περιέχουν ενίοτε ισχυρές εκρηκτικές ύλες και είναι εξαιρετικά επικίνδυνα.

Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς του 2025, έχασαν τη ζωή τους πέντε άνθρωποι σε παρόμοια συμβάντα.

German police vehicles are targeted with fireworks on Kottbusser Damm in Berlin. pic.twitter.com/wyFpqSITz1 — Remix News & Views (@RMXnews) January 1, 2026

Σύμφωνα με ανάλυση της ασφαλιστικής εταιρείας AOK, οι εισαγωγές σε νοσοκομεία τραυματιών εξαιτίας ατυχημάτων οφειλόμενων σε πυροτεχνήματα τα τελευταία δέκα χρόνια την παραμονή της Πρωτοχρονιάς και την Πρωτοχρονιά είναι κατά μέσον όρο 530, αριθμός 2,6 φορές μεγαλύτερος από ότι οποιαδήποτε εργάσιμη και 4,4 φορές από οποιοδήποτε φυσιολογικό σαββατοκύριακο.

Κάθε χρόνο, ειδικοί σε ιατρικά θέματα, αστυνομικοί, οικολόγοι και υπερασπιστές των ζώων καλούν να απαγορευτούν οι πωλήσεις πυροτεχνημάτων και πυροτεχνικών υλικών.