Τραμπ: Αμερικανοί πεζοναύτες σταμάτησαν ιρανικό πλοίο που προσπαθούσε να «σπάσει» τον ναυτικό αποκλεισμό

Ότι ο αμερικανικός στρατός αναχαίτισε ένα πλοίο με σημαία του Ιράν που προσπάθησε να παραβιάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλλει οι ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε το βράδυ της Κυριακής (19.04.2026) ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social, υποστήριξε ότι το πλοίο του Ιράν επιχείρησε να παραβιάσει τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό και τελικά τέθηκε υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ.

Σε ανάρτησή του μάλιστα, ανέφερε ότι το φορτηγό πλοίο με το όνομα TOUSKA, μήκους σχεδόν 274 μέτρα και βάρους σχεδόν όσο ένα αεροπλανοφόρο, επιχείρησε να περάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχει επιβληθεί από τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με τον ίδιο, το αντιτορπιλικό USS Spruance του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, εξοπλισμένο με κατευθυνόμενα βλήματα, το αναχαίτισε το TOUSKA στον Κόλπο του Ομάν.

Η ανάρτηση

«Σήμερα, ένα φορτηγό πλοίο υπό ιρανική σημαία με το όνομα TOUSKA — μήκους σχεδόν 900 ποδιών και βάρους σχεδόν όσο ένα αεροπλανοφόρο — προσπάθησε να παραβιάσει τον ναυτικό μας αποκλεισμό, και τα πράγματα δεν πήγαν καλά για αυτούς», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Και συμπλήρωσε: «Το αντιτορπιλικό USS SPRUANCE του αμερικανικού ναυτικού, εξοπλισμένο με κατευθυνόμενα βλήματα, αναχαίτισε το TOUSKA στον Κόλπο του Ομάν και του έδωσε [του] σαφή προειδοποίηση να σταματήσει», συνεχίζει ο Τραμπ. «Το ιρανικό πλήρωμα αρνήθηκε να υπακούσει, οπότε το πλοίο του ναυτικού μας τους σταμάτησε αμέσως, ανοίγοντας μια τρύπα στο μηχανοστάσιο. Αυτή τη στιγμή, οι πεζοναύτες των ΗΠΑ έχουν υπό την κατοχή τους το σκάφος».

«Το TOUSKA υπόκειται σε κυρώσεις του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ λόγω του ιστορικού παράνομων δραστηριοτήτων του. Έχουμε την πλήρη επιτήρηση του πλοίου και εξετάζουμε τι υπάρχει στο κατάστρωμα!», έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.