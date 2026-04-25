Τραμπ: «Αν το Ιράν θέλει συνομιλίες μπορεί να πάρει τηλέφωνο – Ούτε οι ίδιοι ξέρουν ποιος κυβερνά»

Εκνευρισμένος είναι ο Ντόναλντ Τραμπ με την απόφαση του Ιράν να αποχωρήσει ο Αραγτσί από το Πακιστάν που θα γίνονταν οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν
Ντόναλντ Τραμπ
Με τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν να φαίνεται ότι οδηγούνται σε ναυάγιο, ο Ντόναλντ Τραμπ, έκανε μία ανάρτηση το απόγευμα του Σαββάτου στην οποία, επιβεβαιώνει ότι οι ειδικοί απεσταλμένοι δεν θα ταξιδέψουν στο Ισλαμαμπάντ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μέσα από μία ανάρτησή του στο Truth Social, καλεί το Ιράν να του τηλεφωνήσει αν θέλει διαπραγματεύσεις, ενώ τονίζει ότι «ούτε οι ίδιοι ξέρουν ποιος έχει τον έλεγχο στη χώρα», με τις συνομιλίες να μπαίνουν στον «πάγο» και την παγκόσμια κοινότητα να παρακολουθεί με αγωνία τις εξελίξεις.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

«Μόλις ακύρωσα το ταξίδι των εκπροσώπων μου που θα πήγαιναν στο Ισλαμαμπάντ, στο Πακιστάν, για να συναντηθούν με τους Ιρανούς. Χάνεται υπερβολικά πολύς χρόνος σε μετακινήσεις και υπάρχει υπερβολικά πολλή δουλειά!

Επιπλέον, επικρατεί έντονη εσωτερική διαμάχη και σύγχυση μέσα στην «ηγεσία» τους.

Κανείς δεν ξέρει ποιος έχει τον έλεγχο, ούτε οι ίδιοι.

Επίσης, εμείς έχουμε όλα τα χαρτιά, ενώ αυτοί κανένα! Αν θέλουν να μιλήσουν, το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να τηλεφωνήσουν!!!».

Η απόφαση αυτή του Ντόναλντ Τραμπ, ήρθε μετά την αποχώρηση του υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, από το Πακιστάν, με τον αμερικανό πρόεδρο να σπεύδει να ακυρώσει το ταξίδι των Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

Νωρίτερα από πακιστανικές κυβερνητικές πηγές έγινε γνωστό ότι κατά την διάρκεια της επίσκεψής του στο Πακιστάν ο Αμπάς Αραγτσί είπε στους πακιστανούς αξιωματούχους ποιες είναι οι διαπραγματευτικές θέσεις της Τεχεράνης και διατύπωσε τις ιρανικές επιφυλάξεις επί των αμερικανικών απαιτήσεων.

