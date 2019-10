Τραμπ: Απάτη σε βάρος μου η έρευνα για την Ουκρανία

Στο twitter του ο Τραμπ έγραψε: “αυτή [είναι μία] απάτη που βρίσκεται σε εξέλιξη από τους Δημοκρατικούς κατά του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και εναντίον μου. Ήταν για ένα έξοχο τηλεφώνημα που είχα με τον Ουκρανό πρόεδρο. Ο ίδιος [ο Ουκρανός πρόεδρος] το έχει τονίσει “ΟΧΙ ΠΙΕΣΗ!”.

Οι δηλώσεις του υπηρεσιακού προσωπάρχη του Λευκού Οίκου Μικ Μαλβέινι την προηγούμενη εβδομάδα με τις οποίες άφησε να εννοηθεί ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέμενε ανταλλάγματα, στην άσκηση της πολιτικής του απέναντι στην Ουκρανία και ιδιαίτερα για την χορήγηση αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας, έγιναν μετά την προσπάθεια που έκανε ο πρόεδρος Τραμπ κατά τις τελευταίες εβδομάδες, προκειμένου να πείσει ότι δεν έκανε κάτι λάθος.

This Scam going on right now by the Democrats against the Republican Party, and me, was all about a perfect phone call I had with the Ukrainian President. He’s already stated, NO PRESSURE! Where is the Whistleblower, or the 2nd Whistleblower, or the “informant?” All gone…..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 Οκτωβρίου 2019