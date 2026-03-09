Κόσμος

Τραμπ: Απογοητεύτηκα με την επιλογή Μοτζτάμπα Χαμενεΐ στο Ιράν, «ακατάλληλο» να πω αν είναι στόχος

«Θεωρούμε ότι η ανάδειξη του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ στην ηγεσία θα οδηγήσει σε περισσότερα ανάλογα προβλήματα για τη χώρα», είπε ο Τραμπ
Ντόναλντ Τραμπ
Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Donald Trump στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο «Trump National Doral Miami» της Φλόριντα / REUTERS / Φωτογραφία Kevin Lamarque

«Απογοητευμένος» που ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ είναι ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στη Φλόριντα τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (10.03.2026) ώρα Ελλάδας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε «απογοητευμένος» που ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ εξελέγη ανώτατος ηγέτης του Ιράν – διαδεχόμενος έτσι τον πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε στην έναρξη της ισραηλινοαμερικανικής επίθεσης εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Θεωρούμε ότι αυτό θα οδηγήσει σε περισσότερα ανάλογα προβλήματα για τη χώρα», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους κατά τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στη Φλόριντα.

Όταν ρωτήθηκε αν ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν αποτελεί στόχο, ο Τραμπ απάντησε πως θα ήταν «ακατάλληλο» να το πει αυτό.

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την επιχείρηση «Επική οργή» κατά του Ιράν ως «μία από τις πιο σύνθετες και εντυπωσιακές επιχειρήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ», προσθέτοντας πως είναι μία «βραχυπρόθεσμη εκδρομή».

«Ήταν μία μεγάλη ημέρα (σ.σ. η 28η Φεβρουαρίου και η έναρξη του πολέμου), γιατί αν δεν το είχαμε κάνει αυτό, θα είχαν αποκτήσει πυρηνικό όπλο μέσα σε δύο εβδομάδες και νομίζω ότι θα βρισκόμασταν σε μια πολύ διαφορετική κατάσταση», τόνισε ο Αμερικανός Πρόεδρος.

«Μαζί με τους Ισραηλινούς εταίρους μας, συντρίβουμε τον εχθρό και επιδεικνύουμε την τεχνική μας υπεροχή και τη στρατιωτική μας δύναμη», δήλωσε.

«Ο κόσμος μας σέβεται τώρα περισσότερο από ό,τι μας έχει σεβαστεί ποτέ», είπε ο Τραμπ, επαινώντας τον αμερικανικό στρατό ως «στρατό που δεν υπάρχει όμοιός του».

Κόσμος
