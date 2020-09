Δεν μάσησε τα λόγια του ο Ντόναλντ Τραμπ όταν ρωτήθηκε ποια είναι η αντίδρασή του στο μήνυμα που έστειλαν ο Πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ στους αμερικανούς ψηφοφόρους να ψηφίσουν τον Τζο Μπάϊντεν, με έμμεσο αλλά σαφή τρόπο.

«Δεν είμαι θαυμαστής της και μάλλον το έχει ακούσει αυτό. Εύχομαι καλή τύχη στον Χάρι γιατί θα την χρειαστεί».

