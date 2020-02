Με αναπτερωμένο το ηθικό μετά την αθώωσή του από το Κογκρέσο, ο Τραμπ ειρωνεύεται τους Δημοκρατικούς και “θάβει” όποιον κατέθεσε εναντίον του στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε σήμερα ότι το Κογκρέσο θα πρέπει να «διαγράψει» την απαγγελία κατηγορίας σε βάρος του, που οδήγησε στη δίκη του με το ερώτημα της καθαίρεσης, μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

«Θα έπρεπε να σβήσουν την παραπομπή στη Βουλή των Αντιπροσώπων; Ναι, επειδή επρόκειτο για φάρσα», εξήγησε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος που την Τετάρτη απαλλάχθηκε από όλες τις κατηγορίες από τη Γερουσία.

Μετά την αθώωσή του, ο Τραμπ εμφανίστηκε πολύ ικανοποιημένος και εξαπέλυσε μύδρους εναντίον των πολιτικών αντιπάλων του. Σήμερα το πρωί ανήρτησε άλλο ένα χλευαστικό για τους Δημοκρατικούς μήνυμα στο Twitter, με αφορμή τα προβλήματα που αντιμετώπισαν στις προκριματικές εκλογές στην Αϊόβα την Δευτέρα.

I think they should blame RUSSIA, RUSSIA, RUSSIA again! If they can’t count votes properly, how are they going to run U.S. HealthCare? https://t.co/JsNB8jvKoo