Ο Ντόναλντ Τραμπ, πρόεδρος των ΗΠΑ, έκανε retweet την προτροπή ρεπουμπλικανού για την απόλυση του κορυφαίου επιστήμονα Αντονι Φάουτσι, συμβούλου επί θεμάτων λοιμωδών νόσων και δημόσιας υγείας έξι αμερικανών προέδρων, ο οποίος δήλωσε στο CNN ότι, εάν είχαν ληφθεί νωρίτερα τα μέτρα που πρότειναν οι επιστήμονες για την αντιμετώπιση της επιδημίας, θα είχαν σωθεί ζωές.

Ο Τραμπ έκανε retweet το μήνυμα του ρεπουμπλικανού “time to #FireFauci” με το οποίο συνόδευε τις δηλώσεις του Αντονι Φάουτσι.

Sorry Fake News, it’s all on tape. I banned China long before people spoke up. Thank you @OANN https://t.co/d40JQkUZg5