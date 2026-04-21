Τραμπ: Είμαστε σε πολύ ισχυρή διαπραγματευτική θέση έναντι του Ιράν – Δεν θέλω παράταση της εκεχειρίας, δεν έχουμε πολύ χρόνο

Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στην Μέση Ανατολή, καθώς δεν είναι μόνο θολό το τοπίο των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων ανάμεσα στο Ιράν και στις ΗΠΑ, αλλά την ίδια στιγμή ο Ντόναλντ Τραμπ βάζει «λάδι στη φωτιά» με αιχμηρές αναρτήσεις στα social media.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν «κρατήθηκε» και κατηγόρησε σήμερα (21.04.2026) το Ιράν ότι έχει παραβιάσει την κατάπαυση του πυρός, χωρίς όμως να δώσει λεπτομέρειες.

Η προσωρινή κατάπαυση του πυρός λήγει αύριο Τετάρτη (22.04.2026) με τον Αμερικανό πρόεδρο να ασκεί σκληρή κριτική στο Ιράν όχι μόνο για την εκεχειρία αλλά και για τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία έκλεισαν οι Φρουροί της Επανάστασης.

President Trump on TruthSocial: Iran has Violated the Cease Fire numerous times! pic.twitter.com/bjRI7d702X — Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) April 21, 2026

«Στον αέρα» οι ειρηνευτικές συνομιλίες

Την ίδια στιγμή που ο Τραμπ «χτυπάει» στο Truth Social με μια ακόμα χαρακτηριστική του ανάρτηση, ακόμα δεν έχει επιβεβαιωθεί αν οι δύο πλευρές θα πραγματοποιήσουν νέο γύρο ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων στο Πακιστάν.

Η Τεχεράνη έχει ξεκαθαρίσει ότι αν δεν γίνει άρση του ναυτικού αποκλεισμού που εφαρμόζουν οι ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ και κατ’επέκταση στα ιρανικά λιμάνια, δεν πρόκειται να προχωρήσουν σε συνομιλίες με την αμερικανική πλευρά.

Παράλληλα, η Ισλαμική Δημοκρατία επιμένει στις «κόκκινες γραμμές» της, ότι το πυρηνικό πρόγραμμα είναι αδιαπραγμάτευτο και πως διεκδικεί την αποδέσμευση των «παγωμένων» περιουσιακών στοιχείων (assets) που διατηρεί στο εξωτερικό, κυρίως στο Κατάρ.

Από την άλλη πλευρά, οι ΗΠΑ εξετάζουν τρόπους να αποκτήσουν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, τα οποία έχει προθυμοποιηθεί να αποκτήσει η Ρωσία, αλλά και να διασφαλιστεί η ελεύθερη και ασφαλής ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, αποκλείοντας οποιοδήποτε ενδεχόμενο επιβολής τελών διέλευσης.

Ωστόσο, ο Τραμπ δεν έμεινε μόνο στις αναρτήσεις και συνέχισε τις δηλώσεις του για το Ιράν, στο πλαίσιο συνέντευξης που παραχώρησε στο δίκτυο ενημέρωσης CNBC, τονίζοντας ότι η κυβέρνησή του είναι σε μια πολύ ισχυρή διαπραγματευτική θέση για να πετύχει όσα έπρεπε αλλά δεν κατάφεραν να κάνουν άλλοι Αμερικανοί πρόεδροι εδώ και 47 χρόνια.

.@POTUS on Iran: “I think we’re in a very strong negotiating position to do what other Presidents should’ve done during a 47-year period — 47 years with these bloodthirsty people.” pic.twitter.com/6rBWPdZQeB — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 21, 2026

Ακόμα, υποστήριξε ότι δεν θέλει παράταση της κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν: «Δεν θέλω να το κάνω. Δεν έχουμε πολύ χρόνο».

.@JoeSquawk: “You’re saying that you need at least the prospects for a signed deal today and tomorrow or else you would resume bombing Iran?”@POTUS: “Well, I expect to be bombing because I think that’s a better attitude to go in with — but we’re ready to go.” pic.twitter.com/vEmOfes6Er — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 21, 2026

Έπειτα, ο ίδιος πρόσθεσε πως: «Το Ιράν μπορεί να βρεθεί σε πολύ καλή θέση αν κάνει μια συμφωνία. Μπορούν να ξαναγίνουν ένα ισχυρό έθνος, ένα υπέροχο έθνος ξανά».

.@POTUS: “Iran can get themselves in a very good footing if they make a deal. They can make themselves into a strong nation again, a wonderful nation again. They have incredible people… they have to use reason, and they have to use common sense.” pic.twitter.com/vDK9iXbKcl — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 21, 2026

Μάλιστα, ο Τραμπ αναφέρθηκε και στον ιρανικό λαό, λέγοντας πως: «Έχουν απίστευτους ανθρώπους… πρέπει να χρησιμοποιήσουν τη λογική και πρέπει να χρησιμοποιήσουν τη λογική για να επιτευχθεί μια συμφωνία».

Νέα «πυρά» εναντίον NATO – Ευρώπης

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε για ακόμα μια φορά στο NATO αλλά και στον ρόλο της Ευρώπης, σχετικά με την στάση που κράτησαν οι Σύμμαχοι στον πόλεμο εναντίον του Ιράν αλλά και στην απόφαση της Τεχεράνης να κλείσει τα Στενά του Ορμούζ.

.@POTUS: “NATO said to me, ‘No, we’ll send somebody as soon as it’s over’ … We don’t need them. We’ll never need them, actually — they’ll need us. They need us desperately because they’re a paper tiger.” pic.twitter.com/4yIWpv5M0Y — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 21, 2026

Ο Τραμπ δεν «μάσησε τα λόγια» του και άσκησε σκληρή κριτική στους Ευρωπαίους Συμμάχους των ΗΠΑ, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Αυτοί που δεν βοήθησαν [στον πόλεμο εναντίον του Ιράν] ήταν το ΝΑΤΟ, που μου είπε “όχι, θα στείλουμε κάποιον μόλις τελειώσει”… Δεν τους χρειαζόμαστε.

Ποτέ δεν θα τους χρειαστούμε, στην πραγματικότητα, αυτοί θα μας χρειαστούν. Μας χρειάζονται απεγνωσμένα επειδή είναι χάρτινος τίγρης. Η Ευρώπη πρέπει να τακτοποιήσει τα προβλήματά της στα ενεργειακά και στην μετανάστευση, ειδάλλως δεν θα υπάρχει Ευρώπη για πολύ καιρό ακόμα».