Τραμπ: Για «τρεις εβδομάδες» παρατείνεται η εκεχειρία Ισραήλ – Λιβάνου, «πολύ καλή πιθανότητα» να υπάρξει συμφωνία μέσα στη χρονιά

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη βράδυ (23/4/2026) την παράταση της κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Λίβανο, η ισχύς της οποίας επρόκειτο να εκπνεύσει μεθαύριο Κυριακή, για «τρεις εβδομάδες», εκτιμώντας παράλληλα πως θα μπορούσε να συναφθεί συμφωνία ειρήνης ανάμεσά τους εντός του έτους.

«Η κατάπαυση του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου θα παραταθεί για τρεις εβδομάδες», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ πληκτρολογώντας τις δυο τελευταίες λέξεις της φράσης αυτής με κεφαλαία γράμματα, δίνοντας μία σύνοψη για τη συνάντηση που «πήγε πολύ καλά», όπως διαβεβαίωσε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο ίδιο μήνυμα μας πληροφόρησε ότι η Ουάσιγκτον «θα συνεργαστεί με τον Λίβανο για να τον βοηθήσει να προστατευτεί» από το σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν.

Πριν από τη συνάντηση, η κυβέρνηση του Λιβάνου ανέφερε πως ήθελε να εξασφαλίσει παράταση της εύθραυστης ανακωχής, η οποία εφαρμόζεται από τη 17η Απριλίου.

Μετά το πέρας των συνομιλιών των αντιπροσώπων των δυο χωρών στις οποίες συμμετείχε προσωπικά στον Λευκό Οίκο, απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους, ο Ντόναλντ Τραμπ έκρινε πως υπάρχει «πολύ καλή πιθανότητα» να υπογραφτεί συμφωνία ειρήνης μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου εντός 2026, ενώ διαβεβαίωσε πως αναμένει ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν να συναντηθούν στον Λευκό Οίκο «τις επόμενες εβδομάδες».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πρόεδρος Αούν είπε νωρίτερα ότι ελπίζει «να μπορέσω να πάω στην Ουάσιγκτον για να συναντηθώ με τον πρόεδρο Τραμπ και να τον ενημερώσω για την αλήθεια για αυτό που γίνεται στον Λίβανο», συμπληρώνοντας πως δεν σχεδιάζει συνάντηση με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου.

Οι δυο χώρες, που παραμένουν από τυπική σκοπιά σε εμπόλεμη κατάσταση, είχαν ήδη συνομιλίες στην Ουάσιγκτον τη 14η Απριλίου, τις πρώτες από το 1993, στο πλαίσιο της προσπάθειας να λάβει τέλος ο πόλεμος στον οποίο σύρθηκε ο Λίβανος τη 2η Μαρτίου, όταν η Χεζμπολάχ εκτόξευσε πυραύλους εναντίον του Ισραήλ.

Οι ΗΠΑ κατόπιν ανακοίνωσαν κατάπαυση του πυρός διάρκειας 10 ημερών στον πόλεμο αυτό, που έχει στοιχίσει τη ζωή σε σχεδόν 2.500 ανθρώπους κι έχει αναγκάσει να εκτοπιστούν πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι στη λιβανική πλευρά.

Εκτός από τον Αμερικανό πρόεδρο, παρόντες στη συνάντηση ήταν επίσης ο αντιπρόεδρός του Τζέι Ντι Βανς, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, καθώς και οι Αμερικανοί πρεσβευτές στις δυο χώρες, αντίστοιχα ο Μισέλ Ίσα και ο Μάικ Χάκαμπι. Τις κυβερνήσεις των δυο χωρών εκπροσώπησαν ο πρεσβευτής Γιεχιέλ Λέιτερ και η πρεσβεύτρια Νάντα Χαμάντε Μοαουάντ.

Τα εμπόδια και οι επιθέσεις

Μέλη της λιβανικής κυβέρνησης κατηγόρησαν χθες το Ισραήλ πως διέπραξε «έγκλημα πολέμου» πλήττοντας σπίτι όπου είχαν βρει καταφύγιο δυο δημοσιογράφοι και εμποδίζοντας τις προσπάθειες των υπηρεσιών άμεσης βοήθειας να τις σώσουν. Ο ισραηλινός στρατός περιορίστηκε να αναφέρει ότι εξετάζει τα γεγονότα.

Νέος βομβαρδισμός ακόμα χθες στον νότιο Λίβανο σκότωσε ακόμη τρεις ανθρώπους, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό.

Η Χεζμπολάχ από την πλευρά της ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε ρουκέτες εναντίον του βόρειου Ισραήλ σε αντίποινα για τις «παραβιάσεις» της κατάπαυσης του πυρός από τον ισραηλινό στρατό.

«Υπάρχει μόνο ένα εμπόδιο για την ειρήνη και την εξομάλυνση (των σχέσεων) ανάμεσα στις δυο χώρες: η Χεζμπολάχ», είπε ακόμα προχθές ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Γεδεών Σάαρ, καλώντας τη λιβανική κυβέρνηση σε «συνεργασία εναντίον του τρομοκρατικού κράτους που οικοδόμησε η Χεζμπολάχ στο έδαφός σας».

Ο ισραηλινός στρατός έχει εισχωρήσει στο έδαφος του Λιβάνου κι ανακοίνωσε πως έστησε «κίτρινη γραμμή» διαχωρισμού στον νότο, όπως ακριβώς στη Λωρίδα της Γάζας, για να προστατεύσει τον πληθυσμό του βόρειου Ισραήλ, όπως λέει.

Υποστηρίζοντας πως πρόκειται για όρο της κατάπαυσης του πυρός, το Ισραήλ λέει πως διατηρεί το δικαίωμα να δρα εναντίον «σχεδιαζόμενων, άμεσα επικείμενων ή εξελισσόμενων» επιθέσεων στη λιβανική επικράτεια.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε γνωστό την Τρίτη μέσω Truth Social πως παρατείνει μέχρι νεοτέρας την κατάπαυση του πυρός με το Ιράν, σε εφαρμογή από την 8η Απριλίου, με φόντο τις οξυμένες εντάσεις στο στενό του Χορμούζ και τον συνεχιζόμενο αμερικανικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.