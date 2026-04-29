Τραμπ: Η κυβέρνηση θα δημοσιοποιήσει σύντομα τα αρχεία για τα UFO

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα Τετάρτη 29.04.2026, ότι η κυβέρνησή του θα δημοσιοποιήσει όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες διαθέτει στα αρχεία της για τα Αγνώστου Ταυτότητας Ιπτάμενα Αντικείμενα (ΑΤΙΑ / UFO) πολύ σύντομα.

«Θα δώσουμε στη δημοσιότητα όσα περισσότερα μπορούμε στο άμεσο μέλλον… Νομίζω ότι κάποια από αυτά θα είναι αρκετά ενδιαφέροντα», είπε κατά τη διάρκεια συνάντησής του ο Ντόναλντ Τραμπ, με την αποστολή του Artemis 2, σχετικά με τα αρχεία που αφορούν στα UFO.

Βουλευτές στο Κάπιτολ Χιλ πιέζουν για τη δημοσιοποίηση αρχείων που σχετίζονται με τα αγνώστου ταυτότητας εναέρια φαινόμενα (UAP). Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει δηλώσει ότι πιστεύει πως αυτά τα φαινόμενα είναι εξωγήινης προέλευσης.

Reporter: Do you have an update on the UFO files?



Trump: We are going to be releasing as much as we can in the near future… I think some of it's going to be pretty interesting.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τον Φεβρουάριο ότι έδωσε εντολή στον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και σε άλλους αξιωματούχους να ξεκινήσουν έλεγχο κυβερνητικών αρχείων που σχετίζονται με «εξωγήινη ζωή».

Η ανακοίνωση αυτή ήρθε λίγες ημέρες μετά από δηλώσεις του πρώην προέδρου Μπάρακ Ομπάμα σε podcast, όπου αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο ύπαρξης εξωγήινων.

Ο Τραμπ διέταξε την εξέταση κυβερνητικών αρχείων για UFO, αφότου κατηγόρησε τον Μπαράκ Ομπάμα για μη ενδεδειγμένη κοινοποίηση διαβαθμισμένων πληροφοριών. Λίγο αργότερα, ο Ομπάμα διευκρίνισε ότι εννοούσε πως «υπάρχουν καλές πιθανότητες να υπάρχει ζωή κάπου στο σύμπαν» και ότι δεν είχε δει αποδείξεις για εξωγήινη ζωή όσο βρισκόταν στον Λευκό Οίκο.