Τραμπ και Πούτιν θα συναντηθούν την Παρασκευή στο Άνκορατζ της Αλάσκας – Η ανακοίνωση του Λευκού Οίκου

«Ο Πρόεδρος Τραμπ είναι αποφασισμένος να προσπαθήσει να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο και να σταματήσει τις δολοφονίες»
Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Ντόναλντ Τραμπ
Βλαντιμίρ Πούτιν καιο Ντόναλντ Τραμπ / Φωτογραφία: ΑΠΕ ΜΠΕ

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και ο Ρώσος ομόλογός του, Βλαντίμιρ Πούτιν, θα συναντηθούν την Παρασκευή 15 Αυγούστου στο Άνκορατζ της Αλάσκας.

Την ακριβής τοποθεσία έκανε γνωστή η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκο Κάρολαιν Λέβιτ κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως οι συνομιλίες του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντιμίρ Πούτιν θα διεξαχθούν στην μεγαλύτερη πόλη της Αλάσκας.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ είναι αποφασισμένος να προσπαθήσει να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο και να σταματήσει τις δολοφονίες. Όπως έχει επανειλημμένα δηλώσει, θα προτιμά πάντα την ειρήνη και τη συνεργασία, όποτε αυτά τα αποτελέσματα μπορούν να επιτευχθούν.

Δεν υπάρχει κανένας ηγέτης στον κόσμο αυτή τη στιγμή που να είναι πιο αφοσιωμένος στην πρόληψη ή τον τερματισμό των πολέμων από τον πρόεδρο Τραμπ», τόνισε χαρακτηριστικά.

Νωρίτερα ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ και ο Αμερικανός ομόλογός του Μάρκο Ρούμπιο συζήτησαν τηλεφωνικά τις προετοιμασίες για τη σύνοδο που θα διεξαχθεί την Παρασκευή μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα.

Σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε στο Telegram, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει πως οι δύο πλευρές επαναβεβαίωσαν την πρόθεσή τους να διεξάγουν επιτυχείς συνομιλίες.

Οι δύο ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν σχετικά με ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία.

