Τραμπ: Κανείς δεν γνωρίζει την συμφωνία με το Ιράν, μην ακούτε τους αποτυχημένους

Νέο μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ για την επικείμενη συμφωνία με το Ιράν στο Truth Social, με τον Αμερικανό πρόεδρο να επιτίθεται και πάλι στον Μπαράκ Ομπάμα.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ «αν συνάψω συμφωνία με το Ιράν, θα είναι καλή και σωστή, καλύτερη από εκείνη του Ομπάμα».

Αναλυτικά η ανάρτηση Τραμπ: Αν συνάψω συμφωνία με το Ιράν, θα είναι μια καλή και σωστή συμφωνία, όχι σαν αυτή που έκανε ο Ομπάμα, η οποία έδωσε στο Ιράν τεράστια ποσά σε μετρητά και έναν σαφή και ανοιχτό δρόμο προς το πυρηνικό όπλο.

Η δική μας συμφωνία είναι ακριβώς το αντίθετο, αλλά κανείς δεν την έχει δει ούτε ξέρει τι περιλαμβάνει. Δεν έχει καν ολοκληρωθεί ακόμα η διαπραγμάτευσή της.

Μην ακούτε λοιπόν τους χαμένους, που επικρίνουν κάτι για το οποίο δεν γνωρίζουν τίποτα. Σε αντίθεση με τους προκατόχους μου, που θα έπρεπε να είχαν λύσει αυτό το πρόβλημα πριν από πολλά χρόνια, εγώ δεν συνάπτω κακές συμφωνίες»!