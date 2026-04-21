Κόσμος

Τραμπ: Κατασχέσαμε πλοίο που μετέφερε στο Ιράν κάτι κακό ίσως ένα δώρο από την Κίνα, νόμιζα είχα συμφωνία με τον Σι

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφερόταν στο «Touska» για το οποίο ναυτιλιακές πηγές δήλωσαν ότι ενδεχομένως μετέφερε φορτίο για στρατιωτική χρήση
Η στιγμή που Αμερικανοί πεζοναύτες κατευθύνονται για νηοψία στο «Touska» / Φωτογραφία CENTCOM

«Χείμαρρος» ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ στην σημερινή (21.04.2026) συνέντευξη που παραχώρησε στο δίκτυο CNBC αναφορικά με την κατάπαυση του πυρός με το Ιράν, το ενδεχόμενο να υπάρχει ειρηνευτική συμφωνία, αλλά και για την κατάσχεση πλοίου που φαίνεται ότι συνδεόταν με την Κίνα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αρχικά δήλωσε ότι δεν θέλει παράταση της κατάπαυσης του πυρός με την Τεχεράνη και πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει πολύς χρόνος, ενώ με πολύ αιχμηρό τρόπο άφησε να εννοηθεί ότι η Κίνα βοήθησε το Ιράν να αναπληρώσει αποθέματα των όπλων του.

Οι Ιρανοί «πιθανώς έχουν αναπληρώσει λίγο τα αποθέματά τους» από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, τονίζοντας ότι οι ΗΠΑ «κατάσχεσαν χθες ένα πλοίο που μετέφερε κάποια πράγματα, κάτι που δεν ήταν πολύ καλό, ίσως ένα δώρο από την Κίνα, δεν ξέρω».

 

«Ξαφνιάστηκα λίγο», είπε, αναφερόμενος στην κατάσχεση του – υπό ιρανικής σημαίας – πλοίου «Touska» στα ανοικτά του λιμανιού Τσαμπαχάρ του Ιράν στον κόλπο του Ομάν: «Νόμιζα ότι είχα μια συμφωνία με τον πρόεδρο Σι (Τζινπίνγκ), αλλά δεν είναι τίποτε σοβαρό, έτσι είναι σε καιρό πολέμου».

 

Το υπό ιρανική σημαία πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Touska, το οποίο κατέλαβαν και συνέλαβαν προχθές Κυριακή (19.04.2026), οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, είναι πιθανόν να μετέφερε αυτά που η Ουάσινγκτον χαρακτηρίζει «είδη διπλής χρήσης», τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις ένοπλες δυνάμεις, δήλωσαν χθες Δευτέρα (20.04.2026), πηγές στη ναυτιλιακή ασφάλεια.

Η Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (CENTCOM) ανακοίνωσε πως το πλήρωμα του Touska δεν συμμορφώθηκε με επανειλημμένες προειδοποιήσεις σε διάστημα έξι ωρών και πως το σκάφος παραβίασε τον αποκλεισμό που επιβάλλουν οι ΗΠΑ.

Οι πηγές στη ναυτιλιακή ασφάλεια, οι οποίες ζήτησαν να μην κατονομασθούν, δήλωσαν πως οι αρχικές εκτιμήσεις τους ήταν ότι το σκάφος μετέφερε πιθανόν είδη διπλής χρήσης έπειτα από ένα ταξίδι στην Ασία. Το πλοίο είχε μεταφέρει και προηγουμένως είδη που θεωρούνται διπλής χρήσης.

Η CENTCOM έχει περιλάβει μέταλλα, σωλήνες και ηλεκτρονικά εξαρτήματα μεταξύ των ειδών που θα μπορούσαν να έχουν στρατιωτική, όπως και βιομηχανική χρήση και μπορούν να κατασχεθούν.

Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε σήμερα (21.04.2026) ότι αμερικανικές δυνάμεις επιτέθηκαν σ’ ένα ιρανικό εμπορικό πλοίο, το Touska, κοντά στην ιρανική ακτή, καταδικάζοντας το επεισόδιο ως «παράνομο και παραβίαση» του διεθνούς δικαίου, ανακοίνωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Το Ιράν ζήτησε την άμεση απελευθέρωση του Touska, των ναυτικών του και των οικογενειών τους, ανακοίνωσε το υπουργείο, προσθέτοντας ότι το επεισόδιο συνιστά παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός που συμφωνήθηκε αυτό το μήνα και προειδοποιώντας ότι η Ουάσινγκτον θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε περαιτέρω κλιμάκωση.

Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι το Touska ερχόταν από την Κίνα και κατηγόρησαν τις ΗΠΑ για «ένοπλη πειρατεία», σύμφωνα με χθεσινά δημοσιεύματα κρατικών μέσων ενημέρωσης. Είπαν ότι είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν τις αμερικανικές δυνάμεις σχετικά μ’ αυτή την «κατάφωρη επίθεση», αλλά περιορίζονται εξαιτίας της παρουσίας στο πλοίο μελών των οικογενειών του πληρώματος.

Η Ουάσινγκτον επέβαλε στα τέλη του 2019 κυρώσεις στον όμιλο IRISL περιγράφοντάς τον ως «τη ναυτιλιακή εταιρεία που προτιμούν οι Ιρανοί πράκτορες προμηθειών» για τη μεταφορά ειδών που προορίζονται για το ιρανικό πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων. Το πλήρωμα του Touska περιλαμβάνει έναν ιρανό καπετάνιο και ιρανούς μέλη του πληρώματος, αν και δεν είναι σαφές αν ολόκληρο το πλήρωμα αποτελείται από ιρανούς πολίτες, σύμφωνα με μία από τις πηγές.

