Τραμπ: «Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν προχωρούν – Δεν πρέπει να βιαστούμε, δεν επιτρέπονται λάθη»

Νέα «φωτιά» άναψε ο Ντόναλντ Τραμπ με μία εκρηκτική ανάρτηση σχετικά με το Ιράν και το πυρηνικό του πρόγραμμα, εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση, που δεν είναι και η πρώτη, κατά του Μπαράκ Ομπάμα και της πρώην αμερικανικής κυβέρνησης, αποκαλώντας τον για ακόμη μία φορά εμπαικτικά ως Χουσεΐν.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τη συμφωνία του 2015 ως «μία από τις χειρότερες που έγιναν ποτέ», ενώ παράλληλα υποστήριξε πως οι τρέχουσες διαπραγματεύσεις με το Ιράν, κινούνται σε εντελώς διαφορετική κατεύθυνση.

Με φόντο τις αυξανόμενες εντάσεις στη Μέση Ανατολή και το ζήτημα των πυρηνικών φιλοδοξιών της Τεχεράνης να παραμένει στο επίκεντρο, η παρέμβασή του προκαλεί ήδη ισχυρές αντιδράσεις σε διεθνές επίπεδο.

Στην ανάρτησή του ο πρόεδρος των ΗΠΑ, αναφέρει ότι οι συνομιλίες με το Ιράν προχωρούν με οργανωμένο και εποικοδομητικό τρόπο, ενώ όπως τόνισε, έχει δώσει εντολή να μη γίνει κάποια βιαστική κίνηση. «Και οι δύο πλευρές πρέπει να πάρουν τον χρόνο τους και να το κάνουν σωστά. Δεν επιτρέπονται λάθη», αναφέρει μεταξύ άλλων.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

«Μία από τις χειρότερες συμφωνίες που έκανε ποτέ η χώρα μας ήταν η πυρηνική Συμφωνία με το Ιράν, η οποία προωθήθηκε και υπογράφηκε από τον Μπαράκ Χουσεΐν Ομπάμα και τους εντελώς άπειρους ανθρώπους της κυβέρνησης Ομπάμα. Ήταν ένας άμεσος δρόμος για να αποκτήσει το Ιράν πυρηνικό όπλο. Δεν συμβαίνει το ίδιο με τη συμφωνία που διαπραγματεύεται αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση Τραμπ με το Ιράν, στην πραγματικότητα, είναι ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟ!

Οι διαπραγματεύσεις προχωρούν με οργανωμένο και εποικοδομητικό τρόπο και έχω ενημερώσει τους εκπροσώπους μου να μην βιαστούν να κλείσουν συμφωνία, καθώς ο χρόνος είναι με το μέρος μας. Ο αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να επιτευχθεί, να πιστοποιηθεί και να υπογραφεί συμφωνία.

Και οι δύο πλευρές πρέπει να πάρουν τον χρόνο τους και να το κάνουν σωστά. Δεν επιτρέπονται λάθη! Η σχέση μας με το Ιράν γίνεται πολύ πιο επαγγελματική και παραγωγική. Πρέπει όμως να καταλάβουν ότι δεν μπορούν να αναπτύξουν ή να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο ή βόμβα.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω, μέχρι στιγμής, όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής για τη στήριξη και τη συνεργασία τους, η οποία θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο με την ένταξή τους στα έθνη των ιστορικών Συμφωνιών του Αβραάμ. Και ποιος ξέρει, ίσως και η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν να θελήσει να συμμετάσχει κι αυτή!

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα.

Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ»

Παράλληλα και ενόσω οι συζητήσεις για εκεχειρία φαίνεται να βρίσκονται σε εξέλιξη, με ένα από τα ζητήματα να είναι το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν διατρανώνει ότι η Τεχεράνη, έχει το νόμιμο δικαίωμα να διαχειρίζεται τα Στενά.

Ο Μοχσέν Ρεζάι, ένας στρατιωτικός σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, δήλωση σήμερα πως η διαχείριση των Στενών του Ορμούζ αποτελεί «νόμιμο δικαίωμα» της Τεχεράνης, προκειμένου να εγγυηθεί την εθνική ασφάλεια.

«Η διαχείριση από το Ιράν των Στενών του Ορμούζ τερματίζει 50 χρόνια ανασφάλειας στον Περσικό Κόλπο», δήλωσε ο Ρεζάι, σύμφωνα με ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων.