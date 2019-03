Τραμπ: Παίρνει πίσω κυρώσεις που είχε επιβάλει στη Βόρεια Κορέα

“Ανακοινώθηκε σήμερα από το υπουργείο Οικονομικών ότι επιπρόσθετες Κυρώσεις ευρείας κλίμακας θα προστεθούν στις ήδη υπάρχουσες Κυρώσεις για τη Βόρεια Κορέα. Διέταξα σήμερα την απόσυρση αυτών των επιπρόσθετων Κυρώσεων”, έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Twitter.

It was announced today by the U.S. Treasury that additional large scale Sanctions would be added to those already existing Sanctions on North Korea. I have today ordered the withdrawal of those additional Sanctions!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 22, 2019