Τραμπ: Πιο αποκαλυπτικός από ποτέ! Η τρελή «αγάπη» για τον Πούτιν, η ελπίδα για τον Κιμ Γιονγκ Ουν και η επιμονή για τον Ροχανί

Χρησιμοποιώντας το αγαπημένο του μέσο το οποίο δεν είναι άλλο από το Twitter… ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε το θαύμα του και πάλι και μίλησε για όλους και για όλα… Φυσικά δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην «καταπληκτική» συνάντηση του με τον Πούτιν, στα μελλοντικά σχέδια των ΗΠΑ για την Βόρεια Κορέα ενώ… επόμενος στόχος του, όπως όλα δείχνουν, είναι το Ιράν.

Τραμπ: «Η Ρωσία θα βοηθήσει με την Βόρεια Κορέα»

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα πως η Ρωσία θα βοηθήσει με τη Βόρεια Κορέα και προσέφερε μια ενθουσιώδη ενημέρωση για τη διαδικασία διαπραγματεύσεων που έχουν ξεκινήσει οι ΗΠΑ με την ανταγωνιστική ασιατική χώρα για τα πυρηνικά όπλα.

«Η Ρωσία έχει συμφωνήσει να βοηθήσει με τη Βόρεια Κορέα, όπου οι σχέσεις με εμάς είναι πολύ καλές και η διαδικασία προχωράει», έγραψε ο Τραμπ στο Twitter. «Δεν υπάρχει βιάση, οι κυρώσεις παραμένουν! Μεγάλα οφέλη και συναρπαστικό μέλλον για τη Βόρεια Κορέα στο τέλος της διαδικασίας!».

Συνάντηση Πούτιν – Κιμ Γιονγκ Ουν και… ελπίδα για τις σχέσεις με την Βόρεια Κορέα

Την ίδια στιγμή με την ανάρτηση του tweet το πρακτορείο ειδήσεων RIA μετέδιδε πως μια συνάντηση κορυφής ανάμεσα στους ηγέτες της Ρωσίας και της Βόρειας Κορέας βρίσκεται στην «ατζέντα».

Ο Τραμπ συνάντησε τον Κιμ Γιονγκ Ουν τον περασμένο μήνα στην πρώτη συνάντηση κορυφής ΗΠΑ – Βόρειας Κορέας και έλαβε μια επιστολή από τον απομονωμένο ηγέτη ο οποίος εξέφραζε ελπίδα για «πρακτικές ενέργειες» στο μέλλον.

«Θα έλθουν μεγάλα αποτελέσματα»

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ο Τραμπ είχε επίσης μακρά κατ΄ιδίαν συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν κατά την οποία όπως είπε συζήτησαν τη μείωση των πυρηνικών όπλων παγκοσμίως. Δεν έχουν δημοσιοποιηθεί πολλές λεπτομέρειες των συνομιλιών αυτών.

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα (18.07.2018) πως τα πήγε καλά με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στη συνάντηση κορυφής που είχαν στη Φινλανδία και ότι «μεγάλα αποτελέσματα θα έλθουν».

«Σε τόσους πολλούς ανθρώπους στις υψηλότερες θέσεις των υπηρεσιών πληροφοριών άρεσε η επίδοσή μου στη συνέντευξη Τύπου στο Ελσίνκι. Ο Πούτιν κι εγώ συζητήσαμε πολλά σημαντικά θέματα στη συνάντηση που είχαμε νωρίτερα. Τα πήγαμε καλά κάτι το οποίο ενόχλησε πραγματικά πολλούς κακοπροαίρετους που ήθελαν να δουν έναν αγώνα πυγμαχίας. Μεγάλα αποτελέσματα θα έλθουν!» έγραψε στο Twitter.

«Ενώ η συνάντηση του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες ήταν ένας θρίαμβος κατά γενική ομολογία, με τις χώρες μέλη να βάζουν επιπλέον δισεκατομμύρια δολάρια με ταχύτερους ρυθμούς, η συνάντηση με τη Ρωσία μπορεί να αποδειχθεί, μακροπρόθεσμα, ακόμη μεγαλύτερη επιτυχία. Πολλά θετικά πράγματα θα βγουν από αυτή τη συνάντηση», έγραψε σε ένα Tweet.

«Φραστικό λάθος στο Ελσίνκι»

Ο Τραμπ επιδίωξε χθες (17.07.2018) να κατευνάσει τη θύελλα για αυτό που σύμφωνα με τους επικριτές του ήταν η αποτυχία του να καταστήσει τον Πούτιν υπόλογο για την ανάμιξη, όπως υποστηρίζουν οι υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ, στις προεδρικές εκλογές του 2016, λέγοντας πως έκανε ένα φραστικό λάθος κατά την κοινή συνέντευξη Τύπου στο Ελσίνκι.

Τη Δευτέρα (16.07.2018) ο Τραμπ απέφυγε να επικρίνει τον Ρώσο ηγέτη για τις ενέργειες της Μόσχας να υπονομεύσει τις εκλογές και αμφισβήτησε τις υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ με αποτέλεσμα να διατυπωθούν εκκλήσεις από ορισμένους Αμερικανούς βουλευτές για επιβολή αυστηρότερων κυρώσεων και άλλων μέτρων σε βάρος της Ρωσίας. Ο Πούτιν αρνείται οποιαδήποτε ρωσική ανάμιξη στην ψηφοφορία.

«Χρησιμοποίησα τη λέξη ‘ήταν’ αντί ‘δεν ήταν’, είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, περισσότερες από 24 ώρες μετά την κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Πούτιν. «Η πρόταση έπρεπε να λέει, ‘δεν βλέπω οποιονδήποτε λόγο να μην ήταν η Ρωσία».

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ την περασμένη εβδομάδα στην Ευρώπη νίκη για τη σθεναρή στάση του να ζητήσει από τους ευρωπαίους συμμάχους των ΗΠΑ να αναλάβουν νέες δεσμεύσεις για αύξηση των δαπανών για την άμυνα.

Ζήτησε 8 φορές συνάντηση με τον Ροχανί κατά την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε 8 φορές μια συνάντηση με τον Ιρανό ομόλογό του Χασάν Ροχανί στο περιθώριο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, το περασμένο φθινόπωρο, διαβεβαίωσε σήμερα ο διευθυντής του γραφείου του επικεφαλής του ιρανικού κράτους.

«Κατά τη διάρκεια της τελευταίας επίσκεψης του Ροχανί στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Τραμπ ζήτησε από την ιρανική αντιπροσωπεία οκτώ φορές να μπορέσει να συναντηθεί με τον πρόεδρο» είπε ο Μαχμούντ Βαεζί, όπως μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr.

Ο Ιρανός αξιωματούχος διευκρίνισε ότι η ιρανική αποστολή δεν ανταποκρίθηκε στα αιτήματα, τα οποία διατυπώθηκαν λίγο αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε ανακοινώσει ότι δεν θα επικύρωνε πλέον ότι το Ιράν σεβόταν τη συμφωνία του 2015 για το πυρηνικό πρόγραμμά του, προετοιμάζοντας, στην ουσία, το έδαφος για την απόσυρση της Ουάσιγκτον από τη συμφωνία τον Μάιο.

«Ακολουθούμε μια διαφανή πολιτική και υιοθετούμε μια ξεκάθαρη θέση στις σχέσεις μας με τις ΗΠΑ (…). Δεν θα υποκύψουμε στην πίεση» διαβεβαίωσε ο Βαεζί.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δηλώσει ότι είναι ανοικτός προς το ενδεχόμενο συνομιλιών με επίκεντρο τη σύναψη μιας νέας συμφωνίας με το Ιράν, που θα αφορούσε όχι μόνο το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης αλλά επίσης τον ρόλο του Ιράν στην περιοχή και το βαλλιστικό του πρόγραμμα.

Δείτε όλα τα tweets του Ντόναλντ Τραμπ

So many people at the higher ends of intelligence loved my press conference performance in Helsinki. Putin and I discussed many important subjects at our earlier meeting. We got along well which truly bothered many haters who wanted to see a boxing match. Big results will come! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 18, 2018

While the NATO meeting in Brussels was an acknowledged triumph, with billions of dollars more being put up by member countries at a faster pace, the meeting with Russia may prove to be, in the long run, an even greater success. Many positive things will come out of that meeting.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 18, 2018