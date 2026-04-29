Τραμπ: Πρότεινα στον Πούτιν μικρή εκεχειρία στην Ουκρανία – Θέλει να βοηθήσει με το Ιράν

Ο Ρώσος πρόεδρος εξέφρασε τη στήριξή του στην απόφαση του Αμερικανού ομολόγου του να παρατείνει την κατάπαυση του πυρός στο Ιράν
Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντιμίρ Πούτιν / Reuters

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στη σημερινή (29/04/2026) συνομιλία που είχε με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, για την Ουκρανία αλλά και το Ιράν.

Όπως τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την τηλεφωνική συνομιλία που είχε επί 1,5 ώρα με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, «πρότεινα μια μικρή εκεχειρία στην Ουκρανία. Είχαμε μια πολύ καλή συζήτηση, τον γνωρίζω εδώ και πολύ καιρό».

Ακόμη αναφέρθηκε και στη Μέση Ανατολή και έκανε γνωστό πως ο Πούτιν θα ήθελε να βοηθήσει, χωρίς ωστόσο να αναφερθεί στους τρόπου με τους οποίους θα μπορούσε να γίνει αυτό.

Νωρίτερα ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ είχε δηλώσει ότι η τηλεφωνική επικοινωνία διήρκεσε περίπου ενενήντα λεπτά και πραγματοποιήθηκε σε «φιλικό αλλά και επαγγελματικό κλίμα».

Οι Βλαντιμίρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ επικεντρώθηκαν κυρίως στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τον Περσικό Κόλπο. Ο Ρώσος πρόεδρος εξέφρασε τη στήριξή του στην απόφαση του Αμερικανού ομολόγου του να παρατείνει την κατάπαυση του πυρός στο Ιράν.

Σύμφωνα με τον Ουσακόφ, ο Πούτιν θεωρεί την κίνηση αυτή ορθή, καθώς προσφέρει περιθώριο για διπλωματικές διαπραγματεύσεις και συμβάλλει στη γενικότερη αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή.

Παράλληλα, ανέφερε ότι ο Ρώσος πρόεδρος κατέθεσε και προτάσεις σχετικά με το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Όσον αφορά την Ουκρανία, ο Πούτιν κατηγόρησε το Κίεβο ότι χρησιμοποιεί «τρομοκρατικές πρακτικές», ενώ πρότεινε την κήρυξη προσωρινής εκεχειρίας με αφορμή τον εορτασμό της Ημέρας της Νίκης (8 Μαΐου στη Δυτική Ευρώπη και 9 Μαΐου στη Ρωσία).

Ο Τραμπ εμφανίστηκε θετικός σε αυτή την ιδέα. Επιπλέον, σύμφωνα με τον Ουσακόφ, ο Αμερικανός πρώην πρόεδρος εκτιμά ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία βρίσκεται πλέον κοντά.

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ακύρωσε τον εκλογικό χάρτη της Λουιζιάνα, «χτύπημα στη φυλετική ισότητα»
«Ένας νόμος γραμμένος με το αίμα, τον ιδρώτα και τις θυσίες των Αμερικανών για να εμποδίσουν τις φυλετικές διακρίσεις, για άλλη μια φορά αποδυναμώνεται», ανέφερε ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ
Το κτίριο του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ στην Ουάσινγκτον
Στα 119,71 δολάρια το βαρέλι, το υψηλότερο επίπεδο από το 2022, εκτοξεύθηκαν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ
Ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε νωρίτερα την Τετάρτη, ότι σκοπεύει να διατηρήσει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν μέχρι το καθεστώς να πει «ναι» σε μία συμφωνία που θα απαντά στις ανησυχίες των ΗΠΑ
The Rishiri Galaxy, an oil and chemical tanker sailing under the flag of Panama, is docked at the Texas City docks next to the Marathon Galveston Bay Refinery shortly after U.S. President Donald Trump announced a 60-day waiver of the Jones Act shipping law, in Texas City, Texas, U.S. March 18, 2026. REUTERS/Antranik Tavitian
