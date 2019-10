Τραμπ: «Πυροβολεί» στο Twitter για τον πόλεμο Ερντογάν στους Κούρδους της Συρίας!

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Κυριακή (6.10.2019) την απόσυρση των αμερικανικών δυνάμεων από την βορειοανατολική Συρία, δίνοντας με αυτήν του την απόφαση το πράσινο φως στην Τουρκία να εισβάλει στη γειτονική της χώρα, επιτιθέμενοι στους Κούρδους μαχητές.

Χθες (σ.σ. 9.10.2019), λίγες ώρες μετά την έναρξη της τουρκικής εισβολής στη Συρία, ο ένοικος του Λευκού Οίκου τόνισε πως η στρατιωτική επιχείρηση της Άγκυρας είναι «κακή ιδέα».

Εξέφρασε την ευχή ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να ενεργήσει με όσο πιο «λογικό» και «ανθρώπινο» τρόπο είναι δυνατό, απειλώντας σε διαφορετική περίπτωση, εάν υπερβεί τα εσκαμμένα, ότι θα «αφανίσει» την τουρκική οικονομία.

«Δεν έχουμε στρατιώτες, ούτε Στρατό οπουδήποτε κοντά στην περιοχή της στρατιωτικής επίθεσης. Προσπαθώ να τερματίσω τους ΑΤΕΛΕΙΩΤΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ. Μιλώ και στις δύο πλευρές», είπε ο Τραμπ με tweet του.

«Κάποιοι θέλουν από εμάς να στείλουμε δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες στην περιοχή και να ξεκινήσουμε από την αρχή έναν καινούργιο πόλεμο. Η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Άλλοι λένε να ΜΕΙΝΟΥΜΕ ΜΑΚΡΙΑ, αφήστε τους Κούρδους να πολεμήσουν τις δικές τους μάχες (ακόμη και με την οικονομική μας βοήθεια). Εγώ λέω, να πληγεί η Τουρκία πολύ σκληρά οικονομικά και με κυρώσεις αν δεν τηρήσουν τους κανόνες! Παρακολουθώ προσεκτικά», υποστήριξε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Δείτε τα tweets του Ντόναλντ Τραμπ:

Turkey has been planning to attack the Kurds for a long time. They have been fighting forever. We have no soldiers or Military anywhere near the attack area. I am trying to end the ENDLESS WARS. Talking to both sides. Some want us to send tens of thousands of soldiers to….

