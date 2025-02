Τραμπ: «Σαχλαμάρες και μεγάλες υπερβολές ότι σχεδιάζουμε με το Ισραήλ στρατιωτική επίθεση κατά του Ιράν»

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τόνισε χθες (05.02.2025) μετά την συνάντηση που είχε με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ότι στοχεύει να ασκήσει πολιτική «μέγιστης πίεσης» εναντίον του Ιράν, με αφορμή το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ, σε διαφορετικό ύφος, δήλωσε σήμερα (05.02.2025) ότι οι αναφορές που θέλουν τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να σχεδιάζουν από κοινού στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν δεν ισχύουν και είναι «υπερβολές».

Ειδικότερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λέγοντας ότι: «Θέλω το Ιράν να είναι μια μεγάλη και επιτυχημένη χώρα, αλλά δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα. Οι αναφορές ότι οι ΗΠΑ, σε συνεργασία με το Ισραήλ, πρόκειται να ανατινάξουν το Ιράν, είναι σαχλαμάρες και μεγάλες υπερβολές».

Ο ίδιος πρόσθεσε στην συνέχεια πως: «Θα προτιμούσα πολύ μια πιστοποιημένη ειρηνευτική συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, που θα επιτρέψει στην χώρα να αναπτυχθεί και να ευημερήσει ειρηνικά».

Στο τέλος υπογράμμισε: «Θα πρέπει να αρχίσουμε να εργαζόμαστε αμέσως και να κάνουμε μια μεγάλη γιορτή στη Μέση Ανατολή όταν υπογραφεί και ολοκληρωθεί. Ο Θεός να ευλογεί τη Μέση Ανατολή!».

I want Iran to be a great and successful Country, but one that cannot have a Nuclear Weapon. Reports that the United States, working in conjunction with Israel, is going to blow Iran into smithereens,” ARE GREATLY EXAGGERATED. I would much prefer a Verified Nuclear Peace…