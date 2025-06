Τραμπ σε Ουκρανή δημοσιογράφο που ο σύζυγός της πολεμά στην Ουκρανία: «Σκληρά πράγματα, δώστε του χαιρετίσματα»

Διάλογο με μια Ουκρανή δημοσιογράφο, ο σύζυγός της οποίας βρίσκεται στο ουκρανικό μέτωπο και πολεμάει κατά της Ρωσίας, είχε ο Ντόναλντ Τραμπ στη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του NATO στη Χάγη.

Η δημοσιογράφος που εκπροσωπούσε το BBC και φαινόταν συναισθηματικά φορτισμένη, ρώτησε τον Τραμπ πόσο πιθανό θα ήταν οι ΗΠΑ να στείλουν στην Ουκρανία συστήματα αεράμυνας Patriot για να τη βοηθήσουν στην αναχαίτιση των ρωσικών πυρών.

Τότε ο Τραμπ τη ρώτησε αν είναι από την Ουκρανία και εκείνη του απάντησε «ναι», προσθέτοντας πως ο σύζυγός της βρίσκεται στη χώρα και υπηρετεί στο στρατό, ενώ η ίδια ζει με τα παιδιά τους στη Βαρσοβία.

«Αυτά είναι σκληρά πράγματα», είπε ο Τραμπ, χαρακτηρίζοντας τη δημοσιογράφο «καταπληκτική».

Ο διάλογος:

Τραμπ: Ζεις στην Ουκρανία αυτή τη στιγμή;

Δημοσιογράφος: Ο σύζυγός μου είναι εκεί.

Τραμπ: Βλέπω ότι είσαι πολύ… είναι απίστευτο

Δημοσιογράφος: Εγώ με τα παιδιά είμαστε στη Βαρσοβία, επειδή εκείνος ήθελε εγώ να…

Τραμπ: Είναι στρατιώτης;

Δημοσιογράφος: Είναι.

Τραμπ: Βρίσκεται εκεί τώρα;

Δημοσιογράφος: Ναι.

Τραμπ: Ουάου, είναι σκληρό… Και ζεις εδώ τώρα;

Δημοσιογράφος: Στη Βαρσοβία.

Τραμπ: Και είσαι δημοσιογράφος;

Δημοσιογράφος: Είμαι.

