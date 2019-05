Τραμπ: Σιγουριά πως το Ιράν θα τον… αναζητήσει σύντομα!

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα «βέβαιος ότι το Ιράν θα θελήσει σύντομα να συζητήσει» με την Ουάσινγκτον, παρά την κλιμάκωση της έντασης στις σχέσεις των δύο χωρών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος διέψευσε επίσης, μέσω του Twitter, ότι υπάρχουν εσωτερικές διαφωνίες στου κόλπους της κυβέρνησής του όσον αφορά την «πολιτική της ισχύος» που θέλει να εφαρμόσει στη Μέση Ανατολή.

«Εκφράζονται διαφορετικές απόψεις και εγώ λαμβάνω την τελική και οριστική απόφαση, είναι μια πολύ απλή διαδικασία», διαβεβαίωσε.

The Fake News Washington Post, and even more Fake News New York Times, are writing stories that there is infighting with respect to my strong policy in the Middle East. There is no infighting whatsoever….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 15, 2019