Τραμπ – Ζελένσκι: Τι έδειξε η γλώσσα σώματος – «Ο Αμερικανός πρόεδρος ήταν πολύ πιο συγκαταβατικός»

Ο Έβαν Γεωργουλακης, φυσιογνωμιστής, σχολίασε τη στάση του σώματος στην συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με τον Ουκρανό ομόλογό του
Συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι
AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Ο Έβαν Γεωργουλακης, φυσιογνωμιστής, σχολίασε τη στάση του σώματος στην συνάντηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Ο τρόπος ο οποίος κινούνταν ήταν λίγο πιο μαζεμένος σε σχέση με την προηγούμενη συνάντησή τους, ήταν πιο καλός μπορούμε να πούμε ο Τραμπ σε σχέση με την προηγούμενη συνάντηση που είχαν με τον Ζελένσκι, πιο θετική», είπε αρχικά ο φυσιογνωμιστής.

«Συνήθως ο Τραμπ σε όλες τις συναντήσεις θέλει να δείχνει την υπεροχή του πολύ πιο έντονα, αυτή τη φορά ήταν πολύ πιο συγκαταβατικός», είπε ακόμη.

Βέβαια όπως ανέφερε, ο Τραμπ, έκανε το «πατρικό» χτύπημα στην πλάτη του Ζελενσκι, το καθοδηγητικό, που τον πατρωνάριζε.

Όσον αφορά τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ήταν σύμφωνα με όσα είπε ο φυσιογνωμιστής πιο μαζεμένος και αυτός όπου του δόθηκε η ευκαιρία, εκφράστηκε πιο άνετα.

Όταν οι δύο ηγέτες έδωσαν συνέντευξη Τύπου, όπως σχολίασε η στάση του σώματος και των δύο είναι η συνήθης σε τέτοιες περιστάσεις. Όρθια πλάτη που δείχνει εγρήγορση και τα χέρια ανάμεσα στα πόδια ενώ κάθονται, όμως όπως παρατήρησε, ο ουκρανός πρόεδρος, έχει μαζεμένα τα χέρια του σε αντίθεση με τον αμερικανό πρόεδρο.

Στη συνέχεια ο Έβαν Γεωργουλακης μιλησε για τις διαφορές μεταξύ της συνάντησης του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και με εκείνη με τον ρώσο πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν.

