Όπως αποδείχθηκε αργότερα, ο οδηγός του αυτοκινήτου ήταν μεθυσμένος και γι’ αυτό έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου. Το αυτοκίνητο πέρασε ξυστά από τον πεζό, ξυστά από αυτοκίνητο που περνούσε και στην συνέχεια έπεσε πάνω σε κολόνες αφού πρώτα δεν είχε αφήσει τίποτα όρθιο στο πέρασμά του. Ο οδηγός συνελήφθη.

OUT OF CONTROL: Video shows alleged drunk driver speed down the sidewalk in Jersey City, nearly hitting a man before crashing into a light pole.

Fortunately, no one was injured. https://t.co/83XAID8RvK pic.twitter.com/A4g1fWzQ03

— ABC News (@ABC) February 22, 2019