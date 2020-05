Απίστευτες εικόνες στο Μίσιγκαν των ΗΠΑ όπου οπλισμένοι οπαδοί του Ντόναλντ Τραμπ που διαφωνούν (όπως και εν πολλοίς ο Αμερικανός πρόεδρος) με τα μέτρα περιορισμού κατά του κορονοϊού, μπήκαν οπλισμένοι στο Καπιτώλιο την ώρα της ψηφοφορίας για την παράταση του lockdown.

Η είσοδος τους στο Καπιτώλιο ήταν νόμιμη. Και η οπλοκατοχή τους επίσης. Ακόμη και το ότι μπήκαν στο Καπιτώλιο οπλισμένοι, νόμιμο είναι αφού στο Μίσιγκαν είναι νόμιμη η οπλοφορία μέσα στο Καπιτώλιο. Και επίσης, δεν ήταν η πρώτη φορά που το έκαναν. Αλλά όπως και να το δει κανείς, η εικόνα παραστρατιωτικών να φωνάζουν μέσα στο Καπιτώλιο, είναι σοκαριστική.

Όταν έγιναν ενώ ήταν σε εξέλιξη συνεδρίαση και ψηφοφορία για την παράταση του lockdown λόγω του κορονοϊού.

Με τα τουφέκια τους στον ώμο, με μαύρα μαντίλια στα πρόσωπά τους, με οργή, αρχικά δεκάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην είσοδο του Καπιτωλίου, της έδρας του κοινοβουλίου του Μίσιγκαν στην πόλη Λάνσινγκ, την πρωτεύουσα. Κανένας τους δεν φόραγε μάσκα, αν και ορισμένοι είχαν μαντίλια στα πρόσωπα.

Protests in Lansing #Michigan starting to bear resemblance with militia parades in Middle East.



This guy brought his assault rifle to protest the 6 ft social distance guideline for #Covid19…pic.twitter.com/esRBqwTkEN — Joyce Karam (@Joyce_Karam) April 30, 2020

«Ακριβώς από πάνω μου, άνδρες με τουφέκια φωνάζουν προς εμάς», ανέφερε μέσω Twitter η Ντέινα Ποουλχάνκι, γερουσιαστής του Μίσιγκαν, συνοδεύοντας την ανάρτηση με μια φωτογραφία στην οποία τουλάχιστον ο ένας από τους εικονιζόμενους είχε εμφανώς περασμένο με αορτήρα ένα τουφέκι στην πλάτη του.

«Ορισμένοι από τους συναδέλφους μου που έχουν αλεξίσφαιρα γιλέκα τα φόρεσαν», πρόσθεσε η πολιτικός.

Directly above me, men with rifles yelling at us. Some of my colleagues who own bullet proof vests are wearing them. I have never appreciated our Sergeants-at-Arms more than today. #mileg pic.twitter.com/voOZpPYWOs — Senator Dayna Polehanki (@SenPolehanki) April 30, 2020

Η οργή τους ξεχείλιζε όταν μπήκαν στο Καπιτώλιο και απαιτούσαν, φωνάζοντας «αφήστε μας να μπούμε», να περάσουν στην αίθουσα όπου γινόταν η συνεδρίαση. Αστυνομικοί με μάσκες στα πρόσωπα, στάθηκα μπροστά τους ακίνητοι για να μην περάσουν.

The lunatic armed thugs — by definition, terrorists — who stormed the #Michigan capitol today did more to set back the #SecondAmendment today than anything “the Liberals” could ever say or do. They made the #MichiganProtest look like an unhinged and dangerous mob. Unacceptable! pic.twitter.com/eTHq2Kygzq — ((ProperGanderNews)) (@BamaStephen) May 1, 2020

Έξω από το Καπιτώλιο, διαδηλωτές κράταγαν ένα πλακάτ στο οποίο αναγραφόταν σύνθημα εναντίον του περιορισμού, έχοντας μετατρέψει την κυβερνήτη του Μίσιγκαν, Γκρέτσεν Γουίτμερ, σε Αδόλφο Χίτλερ.

Μια οργάνωση που αυτοαποκαλείται «Το Μίσιγκαν ενωμένο υπέρ της ελευθερίας» οργάνωσε την κινητοποίηση της Πέμπτης, την οποία βάφτισε «αμερικανική πατριωτική συγκέντρωση». Ανάμεσα στα πλακάτ που είχαν ήταν κι εκείνα με συνθήματα της προεκλογικής εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με την αστυνομία, είναι νόμιμη η οπλοφορία μέσα στο Καπιτώλιο, όπως και στην υπόλοιπη πολιτεία Μίσιγκαν.

Ήταν η δεύτερη φορά τον Απρίλιο που διαδηλωτές, αρκετοί οπλισμένοι, συγκεντρώθηκαν στο Λάνσινγκ για να απαιτήσουν να αρθούν άμεσα τα μέτρα περιορισμού στο Μίσιγκαν, πολιτεία όπου οι νεκροί εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού ξεπερνούν τους 3.500, σύμφωνα με στοιχεία του πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς.

Παρά τις διαδηλώσεις πάντως, η διαχείριση της κρίσης από την κυβερνήτη Γουίτμερ χαίρει γενικής αποδοχής, σύμφωνα με πολλές πρόσφατες δημοσκοπήσεις στην πολιτεία.

Με πληροφορίες και από ΑΠΕ – ΜΠΕ

Φωτογραφίες Reuters