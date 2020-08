Ισχυρότατες εκρήξεις συγκλόνισαν τη Βηρυτό του Λιβάνου λίγα λεπτά πριν από τις 19:00 το απόγευμα της Τρίτης (04.08.2020) ώρα Ελλάδας. Πληροφορίες για μεγάλο αριθμό τραυματιών, σύμφωνα με τις αρχές.

Ειδικότερα, τουλάχιστον μία ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στο λιμάνι της Βηρυτού και, σύμφωνα με μια πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας, υπάρχουν “δεκάδες τραυματίες”. Ήταν τόσο δυνατό το ωστικό κύμα, που διέσχισε την απόσταση μέχρι την Κύπρο όπου οι κάτοικοι άκουσαν τον κρότο.

#Beirut : Health minister: the damage is major, And the injuries are very high. pic.twitter.com/zfex2juRWA

Λίγο νωρίτερα, το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων μετέδωσε ότι ακούστηκαν δύο εκρήξεις και πάνω από την πρωτεύουσα του Λιβάνου υψώνεται ένα πυκνό νέφος καπνού. Οι βιτρίνες πολλών καταστημάτων και τα τζάμια κατοικιών έσπασαν.

Το υπουργείο Υγείας επιβεβαίωσε ότι υπάρχει “πολύ μεγάλος αριθμός τραυματιών” και εκτεταμένες υλικές ζημιές, σύμφωνα με το τηλεοπτικό κανάλι LBC TV.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης έδειξαν εικόνες από ανθρώπους εγκλωβισμένους κάτω από συντρίμμια. Κάποιοι ήταν καλυμμένοι με αίμα.

Προς το παρόν δεν έχει διευκρινιστεί τι προκάλεσε τις εκρήξεις.

“Τα κτίρια τρέμουν”, έγραψε στο Twitter ένας κάτοικος της πόλης, προσθέτοντας ότι “έσπασαν όλα τα τζάμια” του διαμερίσματός του.

The moment when the second explosion happened at a warehouse for firecrackers near the port in #Beirut today. pic.twitter.com/ZCbkoOz155