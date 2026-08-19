Τρόμος στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ: Άνδρας με μάσκα «Τσάκι» κυνηγά τους κατοίκους

Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία στους δρόμους της Φιλαδέλφειας των ΗΠΑ για τον εντοπισμό ενός άνδρα, ο οποίος φορά ανατριχιαστική μάσκα που παραπέμπει στην κούκλα «Τσάκι» από τη σειρά ταινιών τρόμου «Η Κούκλα του Σατανά».

Ο άνδρας με την μάσκα φέρεται να έχει κυνηγήσει τουλάχιστον έξι ανθρώπους στην Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ. Πρόκειται για ένα περιστατικό που έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία. Μάλιστα η αστυνομία έχει δώσει στη δημοσιότητα φωτογραφίες και βίντεο του υπόπτου από κάμερες ασφαλείας, ζητώντας τη βοήθεια των πολιτών για να τον βρουν.

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Στις 12 Αυγούστου σύμφωνα με την αστυνομία στις 5:30 το πρωί, ο άνδρας καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας να κυνηγά μια γυναίκα που είχε βγει για τρέξιμο. Ο άνδρας φέρεται να την απείλησε, κρατώντας το ένα χέρι πίσω από την πλάτη του. Η γυναίκα πανικοβλήθηκε, παραπάτησε και τραυματίστηκε, ενώ ο άνδρας με τη μάσκα διέφυγε σε σταθμό του μετρό.

Υπάρχει καταγγελία και για ακόμα ένα περιστατικό, καθώς φέρεται να είπε σε μια γυναίκα «αν είναι έτοιμη να πεθάνει».

Οι αστυνομικοί πάντως θεωρούν πιθανό να καταγράφει τις πράξεις του, καθώς σε αρκετές από τις εμφανίσεις του κρατά κινητό τηλέφωνο με αναμμένο το φως.

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Ο αστυνομικός διοικητής Τζέισον Σμιθ δήλωσε στο CBS ότι δεν είναι σαφές εάν τα περιστατικά συνδέονται με κάποια τάση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

CHASED BY 'CHUCKY'? Video shows a suspect wearing an eerie baby doll-style Halloween mask allegedly chasing down a 40-year-old woman, causing her to trip and sustain injuries before fleeing into SEPTA's Suburban Station in Philadelphia.



Police are searching for the suspect,… pic.twitter.com/SrwLaDnyPe — Fox News (@FoxNews) August 18, 2026

Μία από τις γυναίκες που ήρθαν αντιμέτωπες μαζί του, η Λουάντα Μαρίνο, περιέγραψε ένα ιδιαίτερα αλλόκοτο περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του πρωινού της τρεξίματος. Όπως ανέφερε, ο άνδρας τις πλησίασε και επανειλημμένα τις προκαλούσε να κάνουν αγώνα δρόμου, ισχυριζόμενος ότι ήταν ταχύτερος από εκείνες.

«Ήταν πολύ παράξενο, σαν ένα διεστραμμένο παιχνίδι», δήλωσε, εξηγώντας πως η ίδια και η φίλη της εξετάζουν πλέον το ενδεχόμενο να αλλάξουν τη διαδρομή που ακολουθούν στις προπονήσεις τους.

Οι αστυνομικές αρχές αναζητούν οποιαδήποτε πληροφορία θα μπορούσε να συμβάλει στην ταυτοποίηση και τη σύλληψη του άνδρα. Όπως αναφέρουν, σε βάρος του εξετάζονται κατηγορίες που αφορούν, μεταξύ άλλων, απειλές, απλή επίθεση και άλλα αδικήματα.