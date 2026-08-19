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Τρόμος στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ: Άνδρας με μάσκα «Τσάκι» κυνηγά τους κατοίκους

Υπάρχει καταγγελία ότι πλησίασε μια γυναίκα και της είπε «αν είναι έτοιμη να πεθάνει»
Ο άνδρας με τη μάσκα «Τσάκι»
Ο άνδρας με τη μάσκα «Τσάκι»/ Πηγή φωτογραφίας: (Philadelphia Police Department)
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Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία στους δρόμους της Φιλαδέλφειας των ΗΠΑ για τον εντοπισμό ενός άνδρα, ο οποίος φορά ανατριχιαστική μάσκα που παραπέμπει στην κούκλα «Τσάκι» από τη σειρά ταινιών τρόμου «Η Κούκλα του Σατανά».

Ο άνδρας με την μάσκα φέρεται να έχει κυνηγήσει τουλάχιστον έξι ανθρώπους στην Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ. Πρόκειται για ένα περιστατικό που έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία. Μάλιστα η αστυνομία έχει δώσει στη δημοσιότητα φωτογραφίες και βίντεο του υπόπτου από κάμερες ασφαλείας, ζητώντας τη βοήθεια των πολιτών για να τον βρουν.

Στις 12 Αυγούστου σύμφωνα με την αστυνομία στις 5:30 το πρωί, ο άνδρας καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας να κυνηγά μια γυναίκα που είχε βγει για τρέξιμο. Ο άνδρας φέρεται να την απείλησε, κρατώντας το ένα χέρι πίσω από την πλάτη του. Η γυναίκα πανικοβλήθηκε, παραπάτησε και τραυματίστηκε, ενώ ο άνδρας με τη μάσκα διέφυγε σε σταθμό του μετρό.

Υπάρχει καταγγελία και για ακόμα ένα περιστατικό, καθώς φέρεται να είπε σε μια γυναίκα «αν είναι έτοιμη να πεθάνει».

Οι αστυνομικοί πάντως θεωρούν πιθανό να καταγράφει τις πράξεις του, καθώς σε αρκετές από τις εμφανίσεις του κρατά κινητό τηλέφωνο με αναμμένο το φως.

Ο αστυνομικός διοικητής Τζέισον Σμιθ δήλωσε στο CBS ότι δεν είναι σαφές εάν τα περιστατικά συνδέονται με κάποια τάση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μία από τις γυναίκες που ήρθαν αντιμέτωπες μαζί του, η Λουάντα Μαρίνο, περιέγραψε ένα ιδιαίτερα αλλόκοτο περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του πρωινού της τρεξίματος. Όπως ανέφερε, ο άνδρας τις πλησίασε και επανειλημμένα τις προκαλούσε να κάνουν αγώνα δρόμου, ισχυριζόμενος ότι ήταν ταχύτερος από εκείνες.

«Ήταν πολύ παράξενο, σαν ένα διεστραμμένο παιχνίδι», δήλωσε, εξηγώντας πως η ίδια και η φίλη της εξετάζουν πλέον το ενδεχόμενο να αλλάξουν τη διαδρομή που ακολουθούν στις προπονήσεις τους.

Οι αστυνομικές αρχές αναζητούν οποιαδήποτε πληροφορία θα μπορούσε να συμβάλει στην ταυτοποίηση και τη σύλληψη του άνδρα. Όπως αναφέρουν, σε βάρος του εξετάζονται κατηγορίες που αφορούν, μεταξύ άλλων, απειλές, απλή επίθεση και άλλα αδικήματα.

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