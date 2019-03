Την ώρα της απογείωσης και ενώ ο πιλότος επιτάχυνε για να απογειωθεί ακούστηκε ένας τρομακτικός ήχος. Ο πιλότος κατάφερε να σταματήσει το αεροσκάφος πριν σηκωθεί στον αέρα και το πλήρωμα ετοιμάστηκε για να γίνει εκκένωση του αεροπλάνου με τις ειδικές τσουλήθρες. Όπως διηγούνται οι επιβάτες το πλήρωμα τους φώναζε: «εκκενώνουμε το αεροπλάνο! πηδήξτε!»

Οι 169 επιβάτες ήταν τρομοκρατημένοι.«Μας φώναζαν να πηδήξουμε και έσπρωχναν τον κόσμο στις τσουλήθρες», περιγράφει μια από τους επιβάτες. «Ακούσαμε μια δυνατή έκρηξη και είδαμε και μια λάμψη», είπε μια άλλη προσθέτοντας ότι βρέθηκαν στον διάδρομο προσγείωσης στην μέση του πουθενά και ήταν σε πανικό.

Οκτώ από τους επιβάτες τραυματίσθηκαν ελαφρά την ώρα της εκκένωσης του αεροπλάνου.

Δείτε τι επικράτησε στο αεροδρόμιο του Στάνστεντ

Evacuated form Laudamotion flight that was heading to Vienna. Big bang and flames on engine. Everyone is ok! #laudamotion #StanstedAirport pic.twitter.com/c1vNfiPMdg

— Toni Barta (@bartatoni) March 1, 2019