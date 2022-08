Στο Αφγανιστάν, το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση σε ιερατική σχολή στην Καμπούλ. Σκοτώθηκε εξέχων ιερωμένος των Ταλιμπάν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της τζιχαντιστικής οργάνωσης του Ισλαμικού Κράτους στην επίθεση που έγινε νωρίτερα την Πέμπτη (11.08.2022) σε ιερατική σχολή στην Καμπούλ, έχασε τη ζωή του κορυφαίος ιερωμένος των Ταλιμπάν.

Ο ιερωμένος των Ταλιμπάν, σεΐχης Ραχιμουλάχ Χακάνι, σκοτώθηκε όταν o δράστης της επίθεσης πυροδότησε τα εκρηκτικά που ήταν κρυμμένα μέσα σε ένα τεχνητό πόδι από πλαστικό, σύμφωνα με αξιωματούχους και πηγές των Ταλιμπάν.

Ο Αμπντούλ Ραχμάν, επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών για την περιοχή της αφγανικής πρωτεύουσας όπου σημειώθηκε η έκρηξη, επιβεβαίωσε τον θάνατο.

«Δυστυχώς, με μεγάλη λύπη πληροφορηθήκαμε ότι ο σεβάσμιος ιερωμένος (σεΐχης Ραχιμουλάχ Χακάνι) έγινε μάρτυρας σε μια δειλή επίθεση των εχθρών», δήλωσε ο Μπιλάλ Καριμί, εκπρόσωπος της διοίκησης των Ταλιμπάν.

Δεν κατέστη αμέσως σαφές ποιος βρίσκεται πίσω από την επίθεση.

The Islamist Terrorists kill non-Muslims en masse, they attack the Kafirs in Afghanistan, Bangladesh, Pakistan, India alike, very recently, the Islamists attacked the Bangladeshi Hindus in Narail and Kainmari, ISIS Terrorist arrested in Delhi and LET Terrorist arrested in Kashmir pic.twitter.com/6dd1ncu3ZP