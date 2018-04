Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη τέσσερις τραυματίστηκαν, από τους πυροβολισμούς στο Waffle House, στο Νάσβιλ της πολιτείας του Τενεσί.

Ο ένοπλος εισήλθε στο κατάστημα εστίασης λίγο πριν 3.30 πμ (τοπική ώρα), οπλισμένος με ένα ημιαυτόματο τουφέκι, τύπου AR-15. Ο άνδρας «άνοιξε πυρ» κατά των υπευθύνων του καταστήματος, ανέφερε σε ανάρτηση στο Twitter η αστυνομία του Νάσβιλ.

BREAKING: 3 persons fatally shot & 4 others wounded at the Waffle House, 3571 Murfreesboro Pike. Gunman opened fire @ 3:25 a.m. A patron wrestled away the gunman's rifle. He was nude & fled on foot. He is a white man with short hair. pic.twitter.com/d1qxRxsGNx — Metro Nashville PD (@MNPDNashville) April 22, 2018

Όπως δήλωσε η αστυνομία στο CNN, ο άνδρας έβγαλε το τζάκετ που φορούσε πριν εγκαταλείψει πεζός το σημείο. Τουλάχιστον ένας από τους τραυματίες νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα.

Η αστυνομία αναζητά τον δράστη και δεν είναι ακόμα σαφές εάν φέρει και άλλο όπλο. Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι και ένα δεύτερο περιστατικό με πυροβολισμούς στην περιοχή ίσως να συνδέεται με την υπόθεση αυτή. Οι αρχές επεσήμαναν ότι άνδρας θεωρείται πως είναι ακόμα οπλισμένος και ιδιαίτερα επικίνδυνος.

Μάλιστα, η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα την φωτογραφία αλλά και τα στοιχεία του δράστη. Πρόκειται για τον 29χρονο Travis Reinking.

BREAKING: Travis Reinking, 29, of Morton, IL, is person of interest in Waffle House shooting. Vehicle the gunman arrived in is registered to him. Gunman last seen walking south on Murfreesboro Pike. He shed is coat and is nude. See Reinking? Pls call 615-862-8600 immediately. pic.twitter.com/duoWCo5fC0 — Metro Nashville PD (@MNPDNashville) April 22, 2018