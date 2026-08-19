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Τροχαίο στη Βραζιλία με 23 νεκρούς σε μετωπική σύγκρουση λεωφορείου και φορτηγού

Το τρομερό δυστύχημα συνέβη σε έναν δρόμο που συνδέει τη νότια Βραζιλία με το Σάο Πάολο
Τουλάχιστον 23 νεκροί σε μετωπική σύγκρουση λεωφορείου και φορτηγού στη Βραζιλία
Διάσπαρτα αντικείμενα στην άσφαλτο από το πολύνεκρο τροχαίο στη Βραζιλία / πηγή φωτογραφίας Χ
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Πολύνεκρο τροχαίο βύθισε στο πένθος τη Βραζιλία. Σε μετωπική σύγκρουση μεταξύ λεωφορείου και φορτηγού βρήκαν τραγικό θάνατο τουλάχιστον 23 άνθρωποι, σύμφωνα με τις αρχές.

Το τρομερό τροχαίο συνέβη στην πόλη Ιμπιτούβα, στη νότια Βραζιλία.

«Δυστυχώς, 23 επιβάτες λεωφορείου έχασαν τη ζωή τους» και τέσσερα άλλα άτομα τραυματίστηκαν, ανακοίνωσε η «Via Araucaria», η εταιρία διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων στην πολιτεία Παρανά, όπου βρίσκεται η πόλη.

Εικόνες που μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν ένα λεωφορείο, με πινακίδα μεταφοράς ατόμων με αναπηρίες, κατεστραμμένο, δίπλα σε ένα φορτηγό.

Το δυστύχημα συνέβη σε έναν δρόμο που συνδέει τη νότια Βραζιλία με το Σάο Πάολο.

Το λεωφορείο μετέφερε ασθενείς σε ιατρικά κέντρα.

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