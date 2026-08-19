Τροχαίο στη Βραζιλία με 23 νεκρούς σε μετωπική σύγκρουση λεωφορείου και φορτηγού

Πολύνεκρο τροχαίο βύθισε στο πένθος τη Βραζιλία. Σε μετωπική σύγκρουση μεταξύ λεωφορείου και φορτηγού βρήκαν τραγικό θάνατο τουλάχιστον 23 άνθρωποι, σύμφωνα με τις αρχές.

Το τρομερό τροχαίο συνέβη στην πόλη Ιμπιτούβα, στη νότια Βραζιλία.

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«Δυστυχώς, 23 επιβάτες λεωφορείου έχασαν τη ζωή τους» και τέσσερα άλλα άτομα τραυματίστηκαν, ανακοίνωσε η «Via Araucaria», η εταιρία διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων στην πολιτεία Παρανά, όπου βρίσκεται η πόλη.

Εικόνες που μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν ένα λεωφορείο, με πινακίδα μεταφοράς ατόμων με αναπηρίες, κατεστραμμένο, δίπλα σε ένα φορτηγό.

Το δυστύχημα συνέβη σε έναν δρόμο που συνδέει τη νότια Βραζιλία με το Σάο Πάολο.

Al menos 22 personas murieron y otras cinco resultaron heridas al chocar un autobús contra un camión de carga en una carretera a la altura del municipio de Ipiranga, en el estado de Paraná, sur de #Brasil, fronterizo con Argentina y Paraguay, informó la Policía Federal de… pic.twitter.com/iCXsYdSQjw — David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) August 19, 2026

Το λεωφορείο μετέφερε ασθενείς σε ιατρικά κέντρα.