Ακόμη ένας άνθρωπος πέθανε από το τροχαίο σε αυτοκινητόδρομο της νοτιοανατολικής Τουρκίας μεταξύ ενός ασθενοφόρου, ενός λεωφορείου και ενός άλλου οχήματος, με τους νεκρούς – πλέον – να είναι 16 και τους τραυματίες 21, σύμφωνα με ανακοίνωση του κυβερνήτη της επαρχίας Γκαζιαντέπ.

Νωρίτερα, ο κυβερνήτης της επαρχίας της Τουρκίας είχε κάνει λόγο για 15 νεκρούς «στο τροχαίο δυστύχημα στο οποίο ενεπλάκησαν ένα λεωφορείο, μια ομάδα διάσωσης και ένα ασθενοφόρο στον αυτοκινητόδρομο μεταξύ Γκαζιαντέπ και Νιζίπ».

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων της Τουρκίας, DHA, στην καραμπόλα ενεπλάκη ένα ασθενοφόρο, ένα πυροσβεστικό όχημα και ένα όχημα στο οποίο επέβαινε μια ομάδα δημοσιογράφων, οι οποίοι χτυπήθηκαν μετωπικά από λεωφορείο που κινείτο στον ίδιο αυτοκινητόδρομο. Οι δημοσιογράφοι ήταν στο δρόμο να καλύψουν ένα άλλο ατύχημα.

Τέσσερις διασώστες, τρεις πυροσβέστες και δύο δημοσιογράφοι του τουρκικού πρακτορείου ειδήσεων Ilhas συγκαταλέγονται στους 16 νεκρούς, σύμφωνα με τα τουρκικά τοπικά ΜΜΕ.

Gaziantep'te Katliam Gibi Kaza! Çok Sayıda Ölü Var!

Accident Like Massacre in Gaziantep! There Are Many Dead 'TURKEY'

According to the first determinations, a total of 15 people, including 3 firefighters, 2 health personnel, and 2 journalists, lost their lives in the accident. pic.twitter.com/UjBkzsB4Wu