Τσάρλι Κερκ: Ο τελευταίος άνθρωπος που αντιπαρατέθηκε με τον 31χρονο πριν τη δολοφονία του ξεσπά: «Διαφωνούσα μαζί του, αλλά ήταν άνθρωπος»

Λίγα μόλις δευτερόλεπτα πριν ο ακτιβιστής Τσάρλι Κερκ σωριαστεί νεκρός στη σκηνή του πανεπιστήμιο Γιούτα Βάλεϊ στις ΗΠΑ, είχε έρθει αντιμέτωπος με έναν φοιτητή που του ζητούσε να συζητήσουν για τη βία και τα στατιστικά. Μια στιγμή που σήμερα μοιάζει βγαλμένη από αρχαία τραγωδία: να μιλάς για την ειρήνη, και αμέσως μετά να έρχεται η δολοφονία.

Ο 29χρονος Χάντερ Κόζακ, φοιτητής μαθηματικών που εμφανίζεται διαδικτυακά ως Hunter Stax, είχε πάει στην εκδήλωση «Prove Me Wrong» για να σταθεί απέναντι στον συντηρητικό σταρ. Είναι ο τελευταίος άνθρωπος με τον οποίο μίλησε ο Κερκ, ο συντηρητικός σχολιαστής και ιδρυτής της οργάνωσης Turning Point USA.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ξέρεις πόσοι τρανς Αμερικανοί έχουν διαπράξει μαζικές επιθέσεις τα τελευταία δέκα χρόνια;» ρώτησε ο Κόζακ. «Πάρα πολλοί», απάντησε ο Κερκ.

«Ο αριθμός είναι πέντε», αντέτεινε ο φοιτητής.

«Μετρώντας ή όχι τη βία των συμμοριών;». Αυτά ήταν και τα τελευταία του λόγια του Κερκ πριν δεχτεί τη θανάσιμη σφαίρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Κόζακ ήθελε να αποδείξει πως η αριστερά δεν είναι βίαιη, και πριν καν τελειώσει η πρότασή του, ο διάλογος μετατράπηκε σε σκηνή τρόμου.

Σε βίντεο που ανάρτησε την Πέμπτη, ο ίδιος δήλωσε συγκλονισμένος:

«Ο κόσμος μου λέει ότι είναι ειρωνικό. Ότι ήθελα να δείξω πόσο ειρηνική είναι η αριστερά και, δευτερόλεπτα μετά, ο Κερκ πυροβολήθηκε. Αυτό έχει νόημα μόνο αν εμείς παραμείνουμε ειρηνικοί».

Στο ίδιο βίντεο, εμφανώς συγκινημένος, στράφηκε εναντίον εκείνων που πανηγύρισαν για τη δολοφονία:

«Εσείς που χαίρεστε μ’ αυτό, είστε άρρωστοι. Δεν είναι αυτή η απάντηση», είπε.

«Διαφωνούσα με σχεδόν όλα όσα έλεγε ο Κερκ, αλλά ήταν άνθρωπος. Έχει δύο παιδιά και μια σύζυγο. Κι εγώ έχω δύο παιδιά και μια σύζυγο. Αν το αγοράκι του μεγαλώσει χωρίς μνήμες από τον πατέρα του… αυτό είναι τραγωδία».

Ο νεαρός πατέρας είπε ακόμα:

«Ελάχιστα πράγματα από όσα έλεγε ο Κερκ με εκφράζουν. Όμως ένα από αυτά ήταν η αξία της συζήτησης. Και αυτό, σήμερα, είναι το μόνο που μας μένει».

Πληροφορίες από New York Post