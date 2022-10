Στην Τσετσενία πέθανε από καρδιακή προσβολή ο Αντάμ Μουράντοφ, σύζυγος μιας ακτιβίστριας που συμμετείχε σε διαδήλωση κατά της επιστράτευσης στις 21 Σεπτεμβρίου, ανακοίνωσε το Κέντρο υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων «Μεμοριάλ».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του «Μεμοριάλ» , στις 21 Σεπτεμβρίου η αστυνομία συνέλαβε τις γυναίκες που διαδήλωσαν και την μετέφεραν στο δημαρχείο της πρωτεύουσας Γκρόζνι.

Στη συνεχεία στο δημαρχείο οδήγησαν τους συζύγους τους, τους οποίους ανάγκασαν να ξυλοκοπήσουν τις γυναίκες τους διαφορετικά θα το έκαναν οι ίδιοι οι αστυνομικοί. Τις πληροφορίες αυτές επιβεβαίωσε και ο Τσετσένος πολιτικός της αντιπολίτευσης Ιμπραγκίμ Γιανγκουλμπάγεφ, στον ιστότοπο «Βέρστκα».

Στις 25 Σεπτεμβρίου ο 18χρονος γιος του Μουράντοφ, Βαλίντ τηλεφώνησε στους γονείς του και τους είπε ότι βρίσκεται στο αεροπλάνο το οποίο κατευθύνεται στην Ουκρανία. Δύο μέρες αργότερα ο Βαλίντ Μουράντοφ, τους ανέφρε ότι σύντομα θα τον στείλουν στην πρώτη γραμμή.

Την επόμενη μέρα ο πατέρας του Αντάμ Μουράντοφ, πέθανε κατά την διάρκεια της προσευχής από καρδιακή προσβολή. Σύμφωνα με τους ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων οι αρχές έδωσαν στον Βαλίντ την άδεια να παρευρεθεί στην κηδεία του πατέρα του.

On the left – Adam Muradov. His wife took part in an anti-war rally and was abducted.

Adam was also kidnapped. After torture and humiliation, he died.



On the right is their 18-year-old son. On the third day after the rally, he was sent to Ukraine.

Further fate is unknown. https://t.co/atvXa5hWzC