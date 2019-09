Τυφώνας Dorian: «Ισοπέδωσε» τις Μπαχάμες – Εκκενώνονται περιοχές στη Φλόριντα

Εξαιτίας του τυφώνα Dorian χιλιάδες σπίτια στις Μπαχάμες έχουν παρασυρθεί από τις καταρρακτώδεις βροχές με τους ανέμους να λυσσομανούν με ταχύτητα τα 300 χλμ. την ώρa σε μια πρωτοφανής κατάσταση στην ιστορία αυτού του αρχιπελάγους της Καραϊβικής.

Ο Χάμπερτ Μίνις, πρωθυπουργός αυτού του αρχιπελάγους που βρίσκεται ανάμεσα στη Φλόριντα, την Κούβα και την Αϊτή γράφει σε μήνυμά του στο twitter για καταστροφές «χωρίς προηγούμενο» στα νησιά Αμπάκος.

«Βάσει των πληροφοριών που έρχονται από το Αμπάκο, η καταστροφή δεν έχει προηγούμενο. Η ταχύτητα των ανέμων μειώθηκε στα 265 χλμ. την ώρα αλλά ο Ντόριαν επιμένει να είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη καταιγίδα».

«Είμαστε αντιμέτωποι με έναν κυκλώνα που δεν έχουμε δει στην ιστορία της χώρας μας. Είναι η πιο οδυνηρή ημέρα της ζωής μου», είχε πει νωρίτερα ο πρωθυπουργός με δάκρυα στα μάτια.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς 13.000 σπίτια έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές ή καταστραφεί από το πέρασμα του Dorian, ανακοίνωσε σήμερα ο Ερυθρός Σταυρός.

«Δεν έχουμε ακόμη πλήρη εικόνα αυτού που συνέβη. ‘Ομως ο τυφώνας Dorian είχε ένα καταστροφικό πέρασμα», δήλωσε ο Σουν Μπιούλο, επικεφαλής του κέντρου επιχειρήσεων εκτάκτων καταστάσεων της Διεθνούς Ομοσπονδίας Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου.

Η Διεθνής Ομοσπονδία, που εδρεύει στη Γενεύη, αποδέσμευσε σήμερα 250.000 ελβετικά φράγκα (σχεδόν 230.000 ευρώ) από το ταμείο της για τις έκτακτες καταστάσεις για να χρηματοδοτήσει τις πρώτες βοήθειες. Σχεδόν 500 οικογένειες θα λάβουν έκτακτη βοήθεια, όπως κουβέρτες και ηλιακούς φορτιστές τηλεφώνων. Οι άνθρωποι αυτοί θα λάβουν και οικονομική βοήθεια για να επισκευάσουν ή να αντικαταστήσουν αυτά που έχασαν.

Στις Μπαχάμες, καμιά επίσημη ένδειξη για τυχόν θύματα δεν είναι γνωστή επί του παρόντος.

Ο Dorian βρίσκεται «επικίνδυνα κοντά» στη Φλόριντα συνεχίζοντας την άστατη πορεία του προς τις ΗΠΑ όπου οι αρχές διέταξαν την προληπτική απομάκρυνση εκατοντάδων χιλιάδων κατοίκων από τις εστίες τους στις παράκτιες περιοχές.

Ο τυφώνας της κατηγορίας 5, που χαρακτηρίζεται «καταστροφικός» από το Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων (NHC) των ΗΠΑ, έφθασε στη στεριά των νησιών Αμπάκος, στο βορειοδυτικό τμήμα του νησιωτικού συμπλέγματος, καθώς οι Μπαχάμες αποτελούνται από σχεδόν 700 νησιά.

Σύμφωνα με το NHC, που έχει την έδρα του στο Μαϊάμι, ο Dorian ισοφάρισε το ρεκόρ του 1935 του πιο ισχυρού κυκλώνα του Ατλαντικού όταν έφθασε στη στεριά. Εικόνες που έχουν δημοσιευτεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν μεγάλες καταστροφές.

Διάφορα βίντεο που αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της τοπικής εφημερίδας Tribune 242, δείχνουν τεράστια κύματα να χτυπούν τις στέγες των ξύλινων σπιτιών, πλοία που έχουν ανατραπεί να επιπλέουν σε λασπωμένα νερά, ανάμεσα σε κλαδιά δέντρων, μαδέρια και άλλα χαλάσματα.

