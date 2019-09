Τυφώνας Dorian: Τσάκισε τις Μπαχάμες και απειλεί Φλόριντα και Νότια Καρολίνα

Ο τυφώνας Dorian που η ταχύτητα των ανέμων του έφτασε τα 300 χιλιόμετρα την ώρα κατευθύνεται στις ακτές των ΗΠΑ με την Φλόριντα και τη Νότια Καρολίνα να είναι σε συναγερμό. Σύμφωνα με ΜΜΕ στις Μπαχάμες ήδη υπάρχει ένας νεκρός. Σύμφωνα με την Ingird McIntosh ο εγγονός της μόλις 8 ετών έχασε την ζωή του από το πέρασμα του Dorian. Την είδηση μετέδωσε ο Guardian.

Όπως είπε έλαβε μήνυμα ότι και η εγγονή της είναι αγνοούμενη. Οι πληροφορίες από τα νησιά Αμπάκο στις Μπαχάμες είναι ελάχιστες αφού έχει κοπεί το ρεύμα και δεν υπάρχει τρόπος επικοινωνίας.

Περιγράφοντας την κατάσταση ο πρωθυπουργός δήλωσε: «Δεν μπορείς να ξεχωρίσεις τον δρόμο από τον ωκεανό».

Ο Ντόριαν αναμένεται να προσεγγίσει τις ακτές ανατολικές ακτές των ΗΠΑ τις επόμενες 48 ώρες. Οι Αρχές της Φλόριντα έχει ήδη διατάξει εκκένωση ευάλωτων παράκτιων περιοχών και οικισμών με λυόμενα σπίτια, όμως σχέδια για κλείσιμο του πολυσύχναστου αεροδρομίου του Ορλάντο ακυρώθηκαν.

INSIDE THE EYE OF HURRICANE DORIAN – #NOAA42 Kermit flies through Category 5 Hurricane #Dorian on 09/01/19 morning mission (credit: Ian Sears, NOAA). Forecasts and advisories at https://t.co/3phpgKMZaS, preparation tips at https://t.co/ZUC1oGAvw6 #FlyNOAA pic.twitter.com/iclEmItCtb

— NOAA Aircraft Operations Center (@NOAA_HurrHunter) September 2, 2019