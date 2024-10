Τυφώνας Μίλτον: Προσομοίωση δείχνει τις ασύλληπτες καταστροφές από το πέρασμα της «καταιγίδας τέρας»

Ώρες αγωνίας ζουν οι κάτοικοι της Φλόριντα καθώς αναμένουν σε λίγες ώρες, το βράδυ της Τετάρτης (09.10.2024), τον τυφώνα Μίλτον, που αν χτυπήσει την περιοχή Τάμπα θα είναι η χειρότερη καταιγίδα εδώ και έναν αιώνα- όπως προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι.

Ο τυφώνας Μίλτον βρίσκεται σε απόσταση περίπου 650 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά της πόλης Τάμπα στη Φλόριντα με ανέμους ταχύτητας 260 χιλιομέτρων, όπως ανακοίνωσε το NHC με έδρα το Μαϊάμι.

Οι αρχές εδώ και μερικά 24ωρα, έχουν προειδοποιήσει όσους ζουν στην πορεία που αναμένεται να σαρώσει ο «τυφώνας τέρας» για τον θανάσιμο κίνδυνο που διατρέχουν αν παραμείνουν στα σπίτια τους. Ήδη πάντως βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η επιχείρηση εκκένωσης των πόλεων της Φλόριντα, τη μεγαλύτερη εκκένωση που έχει ζήσει η περιοχή, με τους κατοίκους να φεύγουν άρον άρον προς ασφαλέστερα σημεία.

Τι θα συμβεί στις περιοχές που θα σαρώσει ο Μίλτον; Το Weather Channel, δείχνει -σε μια τρομακτική προσομοίωση-, τις συντριπτικές καταστροφές από τις οποίες θα συγκλονιστεί η Φλόριντα μετά την επέλαση του Μίλτον.

Το νερό αναμένεται να ξεπεράσει τα 4,5 μέτρα σε ορισμένες περιοχές, όπως η Τάμπα, όπως αναφέρει η παρουσιάστρια Stephanie Abrams.

Hurricane Milton is expected to bring a destructive storm surge to Florida’s west coast. @StephanieAbrams uses our FloodFX simulation technology to show you what that could look like pic.twitter.com/rg996zNHy2