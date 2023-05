Δυο πιστοί που συμμετείχαν σε εβραϊκό προσκύνημα και μέλη των δυνάμεων σκοτώθηκαν το βράδυ της Τρίτης (09.05.2023) όταν τυνήσιος χωροφύλακας άνοιξε πυρ σε ναυτική βάση και κατόπιν μπροστά στη συναγωγή στη Γρίμπα, στο νησί Τζέρμπα της Τυνησίας (ανατολικά).

Φρουρός και δυο «επισκέπτες» στη συναγωγή σκοτώθηκαν μπροστά στον χώρο λατρείας από τα πυρά του, ενώ άλλοι εννέα άνθρωποι -πέντε αστυνομικοί και τέσσερις επισκέπτες- τραυματίστηκαν, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα το υπουργείο Εσωτερικών της Τυνησίας.

Νωρίτερα, ο χωροφύλακας άρπαξε όπλο και σκότωσε συνάδελφό του, προτού κατευθυνθεί στη συναγωγή.

Η επίθεση διαπράχθηκε ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη ετήσιο προσκύνημα που προσελκύει πολλούς εβραίους, ιδίως από την Ευρώπη, αλλά και από το Ισραήλ.

Σύμφωνα με το τυνησιακό υπουργείο Εξωτερικών, ο ένας από τους «επισκέπτες» που σκοτώθηκαν ήταν υπήκοος Γαλλίας, ο δεύτερος Τυνήσιος.

Ο δράστης άνοιξε πυρ αδιακρίτως εναντίον ανδρών των δυνάμεων ασφαλείας και επισκεπτών μπροστά στη συναγωγή, προτού πέσει νεκρός από τις σφαίρες των δυνάμεων ασφαλείας, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών.

Οι αρχές στην Τύνιδα δεν έχουν κάνει δημόσια καμιά εκτίμηση ως αυτό το στάδιο για τα κίνητρα του δράστη.

Στο παρελθόν, τζιχαντιστές έχουν βάλει στο στόχαστρο τόσο το προσκύνημα στην Τζέρμπα, νήσο που αποτελεί δημοφιλή τουριστικό προορισμό, όσο και άλλες τοποθεσίες στην Τυνησία.

Το 2020, έκρηξη έξω από την πρεσβεία των ΗΠΑ είχε αποτέλεσμα να σκοτωθεί αστυνομικός.

Το 2019, δυο βομβιστές-καμικάζι πυροδότησαν τα εκρηκτικά με τα οποία είχαν ζωστεί έξω από την πρεσβεία της Γαλλίας, με αποτέλεσμα και σε εκείνη την περίπτωση να σκοτωθεί αστυνομικός.

Το 2015, τζιχαντιστές δολοφόνησαν δεκάδες τουρίστες, εξαπολύοντας επιθέσεις σε παραθαλάσσιο θέρετρο και πολυσύχναστο μουσείο της Τύνιδας.

Το ετήσιο προσκύνημα στη Γρίμπα, όπου βρίσκεται η αρχαιότερη εβραϊκή συναγωγή της Αφρικής, κάνουν εκατοντάδες εβραίοι πιστοί κάθε χρόνο.

Τα μέτρα ασφαλείας στην Τζέρμπα έγιναν πολύ πιο αυστηρά από το 2002, όταν είχε διαπραχθεί επίθεση της Αλ Κάιντα η οποία είχε στοιχίσει τη ζωή σε 21 δυτικούς τουρίστες.

Στη μουσουλμανική Τυνησία απομένουν σήμερα περίπου 1.800 εβραίοι. Η κοινότητά τους συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες της βόρειας Αφρικής. Η παρουσία τους στη σημερινή Τυνησία ανάγεται στα χρόνια της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας.

Shooting at a Jewish synagogue on Djerba island in Tunisia. At the time of the shooting, hundreds of Jews were present in this synagogue. No news has been released about the possible casualties of this attack./Hebrew sources pic.twitter.com/OKfwYPr41Q