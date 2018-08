Τζάνις Τζόπλιν: Η μαρτυρία της ερωμένης της – «Δεν φταίω εγώ που πέθανε»

Η ερωμένη της Τζάνις Τζόπλιν, Peggy Caserta, έχει κατηγορηθεί επανειλημμένα για τον θάνατό της. Ειδικά από τότε που αποκάλυψε στην αυτοβιογραφία της πως έκαναν μαζί χρήση ναρκωτικών.

Αρνείται έντονα ότι έχει οποιαδήποτε σχέση με τον θάνατο της θρυλικής τραγουδίστριας των ’60ς. Αν και στο memoir της χαρακτηρίζει την Τζάνις Τζόπλιν «φιλαράκι στα ναρκωτικά», αρνείται ότι ήταν εκείνη που την έβαλε στον κόσμο των ουσιών.

«Η Τζάνις Τζόπλιν, o Jame Gurley και ο Sam Andrew έκαναν χρήση ηρωίνης από την αρχή του Big Brother και του Holding Company» είπε η Caserta για τους συνεργάτες της. Ο Sam Andrew την είχε περιγράψει ως κάτι μεταξύ groupie και φίλης.

For fans of Janis Joplin, this looks like a must-read. “I Ran Into Some Trouble” by Peggy Caserta, out yesterday. As this interview shows, she knew Janis well.https://t.co/AfjwCakzlx pic.twitter.com/5aGxCNkDZX

