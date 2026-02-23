Τζέφρι Επστάιν: Συνελήφθη ο πρώην πρέσβης της Βρετανίας, Πίτερ Μάντελσον για κατάχρηση δημοσίου αξιώματος

Ο πρώην πρέσβης της Βρετανίας στις ΗΠΑ, Πίτερ Μάντελσον, συνελήφθη την Δευτέρα (23.02.2026) μετά από έρευνα στα δύο σπίτια του στο πλαίσιο έρευνας για παράβαση καθήκοντος σε δημόσιο αξίωμα, ενώ κατηγορείται και για διαρροή πληροφοριών στον Τζέφρι Επστάιν.

Ο 72χρονος πρώην πρέσβης της Βρετανίας στις ΗΠΑ, κατηγορείται για διαρροή ευαίσθητων κυβερνητικών πληροφοριών στον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα κατά γυναικών και παιδιών, Τζέφρι Επστάιν, με την αστυνομία να έχει εμφανιστεί σε μία από τις ιδιοκτησίες του νωρίτερα αυτό το μήνα.

Ένας εκπρόσωπος της Βρετανικής Μητροπολιτικής Αστυνομίας δήλωσε: «Οι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 72χρονο άνδρα ως ύποπτο για ανάρμοστη συμπεριφορά σε δημόσιο αξίωμα. Συνελήφθη σε μια διεύθυνση στο Κάμντεν τη Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου και μεταφέρθηκε σε αστυνομικό τμήμα του Λονδίνου για ανάκριση».

Υπενθυμίζεται ότι η αστυνομία ξεκίνησε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ποινική έρευνα σε βάρος του Μάντελσον, αφότου η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ γνωστοποίησε επικοινωνίες μεταξύ του πρώην πρέσβη και του Επστάιν.

Η αστυνομία εθεάθη να φτάνει στο σπίτι του σήμερα το απόγευμα, πριν ο πρώην πρέσβης φύγει με ένα αυτοκίνητο.

Τα email μεταξύ του Μάντελσον και του Επστάιν, τα οποία δημοσιοποιήθηκαν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ στα τέλη Ιανουαρίου, έδειξαν ότι οι δύο άνδρες είχαν μια στενότερη σχέση από ό,τι είχε γίνει δημόσια γνωστό, και ο Μάντελσον είχε μοιραστεί πληροφορίες με τον χρηματοδότη όταν ήταν υπουργός στην κυβέρνηση του πρώην πρωθυπουργού Γκόρντον Μπράουν.

Ο Μάντελσον, ο οποίος παραιτήθηκε αυτόν τον μήνα από το Εργατικό Κόμμα του Στάρμερ και παραιτήθηκε από τη θέση του στην άνω βουλή του κοινοβουλίου, έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι μετάνιωσε «βαθιά» για την προηγούμενη σχέση του με τον Έπσταϊν. Ωστόσο, δεν έχει σχολιάσει δημόσια ούτε έχει απαντήσει σε μηνύματα που ζητούν σχόλια για τις τελευταίες αποκαλύψεις.

Δεύτερη σύλληψη για τα αρχεία Έπσταϊν

Η σύλληψή του Πίτερ Μάντελσον σημειώθηκε λίγες μέρες μετά τη σύλληψη του πρώην πρίγκιπα Άντριου με την υποψία παράβασης καθήκοντος σε δημόσιο αξίωμα, στο σπίτι του στο Σάντρινγκχαμ, την ημέρα των 66ων γενεθλίων του.

Την περασμένη εβδομάδα , ο νεότερος αδελφός του βασιλιά Καρόλου, Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ, συνελήφθη επίσης ως ύποπτος για ανάρμοστη συμπεριφορά σε δημόσιο αξίωμα, με ισχυρισμούς ότι έστειλε εμπιστευτικά κυβερνητικά έγγραφα στον Επστάιν.

Ο ίδιος αρνείται πάντα οποιαδήποτε αδικοπραγία σε σχέση με τον Επστάιν.

Κατά τη διάρκεια της κράτησής του, η αστυνομία έψαξε τα σπίτια του πρώην πρίγκιπα – συμπεριλαμβανομένης της πρώην κατοικίας του Royal Lodge – για 11 ώρες. Οι ειδικοί αναφέρουν ότι τώρα θα εξετάσουν όλες τις συσκευές που κατάσχεσαν, όπως τηλέφωνα και φορητούς υπολογιστές.

Η ανακοίνωση της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου

«Αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 72χρονο άνδρα ως ύποπτο για παράβαση καθήκοντος. Συνελήφθη σε μια διεύθυνση στο Camden τη Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου, και μεταφέρθηκε σε αστυνομικό τμήμα του Λονδίνου για ανάκριση. Αυτό έγινε μετά από εντάλματα έρευνας σε δύο διευθύνσεις στις περιοχές Wiltshire και Camden».